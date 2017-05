Nicki Minaj invierte en los estudios de 30 fans que se lo pidieron por Twitter

Imagina que recibes una transferencia de Nicki Minaj directamente a tu cuenta bancaria con algo de dinero para continuar con tus estudios. Pues esto es lo que experimentaron anoche varios usuarios por Twitter después de que la artista anunciara su promesa de ayudar a financiar la universidad a algunos de sus fans.

Todo empezó como una broma. Nicki estaba sorteando unos billetes de avión entre sus fans para poder asistir a los premios de música Billboard en Las Vegas. Un usuario respondió si esa promoción era válida desde todos los países. La rapera contestó que sí, que “tiene suficiente dinero para llevar a todos los miembros del #Reino de cualquier país del mundo”.

And YES! All countries are included. Ya muva makes enough money to fly members of #TheKingdom out from ANY COUNTRY IN THE WORLD!!!! 😜😘🎀😍💋 — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 7 de maig de 2017

Entonces, CJ, el estudiante de 21 años que había iniciado la conversación, volvió a dirigirse a ella para preguntarle si, en ese caso, también pagaría por el coste de su matrícula. Está muy bien ir a Las Vegas para pasar un rato con Nicki Minaj, debió pensar el estudiante, pero lamentablemente hay jóvenes cuya prioridad ahora mismo es costearse las carísimas tasas universitarias de los Estados Unidos. Como muchos otros, CJ tiene que compatibilizar la carrera con dos trabajos. Nicki contestó con audacia y prometió que si podía demostrar que tenían buenas calificaciones, el trato estaba hecho.

Como era de esperar, el tuit no tardó en hacerse viral: muchos otros estudiantes empezaron a compartir con Nicki el dinero que necesitaban y sus expedientes, como si fuera una especie de carta a los reyes magos. Nicki contestó debidamente a todos los que pudo, ofreciendo apoyo a más de 30 estudiantes.

Entre algunos de los beneficiarios se incluyen Liyah que recibió 1.548 $ para inscribirse en la universidad y 250 $ para libros; Onika quien pidió 700 $ para pagar los préstamos; y Ashley, que se sacó unos 500 $ para pagar la matrícula.

Nicki clausuró la noche de las becas después de prometer cerca de 30.000 dólares en ayudas universitarias y, ahora viene la mejor parte, prometió que no será la última vez: "Mañana haré las transferencias y veré si me queda más dinero. Haré algunas más en un mes o dos", tuiteó.