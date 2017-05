Nicki Minaj creará una fundación para ayudar a pagar los estudios de sus fans

YouTube

Te lo contábamos hace días aquí. Todo empezó como una broma. Nicki Minaj estaba sorteando unos tickets de avión entre sus fans para poder asistir a los premios Billboard en Las Vegas, y en un momento dado alardeó de posibles. “Vuestra 'mama' tiene suficiente dinero como para traer a todos los miembros de #TheKingdom desde cualquier lugar del mundo”, escribió.

Ese fardar de billetes animó a un fan, CJ, estudiante de 21 años, a ir un paso más allá: “Bueno, si tienes tanta pasta, ¿quieres pagar la matrícula de mis estudios? ”. La reacción de Nicki fue tan inesperada como genial:

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a