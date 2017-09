'Never Marry a Mitford': la fascinante historia detrás de este controvertido jersey de Gucci

Imagen vía Getty

Never Marry a Mitford. Nunca te cases con una Mitford. Esa es la frase estampada con la que ha sorprendido la firma Gucci en uno de los jerséis para esta nueva temporada.

La frase remite a una de las familias aristócratas británicas más irreverentes y peculiares del siglo XX. Una de esas familias que pasarían a la historia y cuyas excentricidades pasaron a formar parte de las crónicas sociales de la época. Nancy, Diana, Pamela, Unity, Jessica y Deborah Mitford, hijas del Lord y Lady Redesdale, se convirtieron en celebridades de la época. Bellas, ácidas, famosas por su inteligencia, su vida bohemia y sus supersticiones, fueron criadas en casonas señoriales que no sabían cómo mantener. La familia Redesdale se convirtió, asimismo, en un reflejo de la decadencia aristocrática. No tenían ni un duro, pero vivían como si lo tuvieran. Cultivaban hábitos raros: creían en el poltergeist , seguían una dieta kosher aunque no eran judíos; no creían en la medicina, ni en el colegio, aunque sí en los espíritus. Fueron criadas y educadas por unas institutrices directamente chifladas. Tenían pretendientes. Muchos. Más. A su paso, generaban desconcierto, misterio y admiración. Una bailó con John F. Kennedy y tomó té con Adolph Hitler. Se liaban a plebeyos, duques, comunistas y fascistas. Da igual. Sus vidas distintas contrastaban las unas con las otras.

Las hermanas Mitford tenían esa capacidad, que solo tienen unas pocas personas, de convulsionar todo lo que sucedía a su alrededor.

Las hermanas Mitford

Nancy (1904-1973)

Nancy, la hermana mayor. Fue la primera en destacar gracias a su talento para la escritura, como novelista. Nancy era socialista y se enamoró de un homosexual, se casó con un alcohólico (con quien se aburría tremendamente) y volvió a enamorarse otra vez, en París, en esta ocasión de un militar. Era el jefe de gabinete del General de Gaulle, Gaston Palewski, con quien tuvo un affaire más bien platónico. Fue ahí donde Nancy desarrolló la mayor parte de su obra artística. Autobiográfica y dotada de un refinado y chispeante humor británico, Nancy dedicó muchas de sus obras a su amante, el militar francés, libertino y seductor, desde su posición de inglesa boba y enamoradiza. Pero también dedicó parte de su obra a la locura inherente de su familia, a sus excentricidades. La obra de Nancy Mitford se considera una obra relevante en el Reino Unido.

Pamela (1907-1994)

Pamela destacó por su gusto por lo doméstico y lo cotidiano. Mucho más reservada que el resto de sus hermanas, acabó casada con un científico millonario, Derek Jackson. Además de ser especialista en espectroscopia en la Universidad de Oxford, Jackson también era un suboficial del ejército aéreo abiertamente bisexual y bastante fascista. El matrimonio no acabó del todo bien. Se divorciaron, a lo que Pamela reaccionó yéndose a vivir al campo con una mujer amante de los caballos llamada Giuditta Tommasi.

La familia Mitford, las seis hermanas junto al hermano, quien nunca llegó a tener tanto protagonismo

Diana (1910-2003)

Diana pasó cuatro años y medio en la cárcel por su afinidad con los nazis. Se casó dos veces: primero, con el escritor Bryan Walter Guinness; y después lo abandonó por el líder fascista de las camisas negras Oswald Mosley. Ambos pasaron un tiempo en prisión. Se casaron en la sala de propaganda del ministro alemán Joseph Goebbels. Hitler, claro, como invitado de honor. Incluso les llegó a regalar un retrato suyo enmarcado con el águila imperial prusiana. Vivió toda su vida fiel a la ideología fascista, junto a su segundo marido, en París. Uno de sus máximos pretendientes, Evelyn Waugh, dijo que su belleza “recorría las habitaciones como un repiqueteo de campanas” y le dedicó su obra capital, Cuerpos Viles.

Unity (1914-1948)

Su segundo nombre era Valkiria y, al igual que su hermana Diana, comulgaba con la ideología nazi. De hecho, a los 19 años se fue Alemania ansiosa de conocer al fuhrer. Su sueño se cumplió. Conoció a Hitler y también rondó durante muchos años alrededor de los círculos íntimos del dictador. En 1939 años intentó suicidarse. No lo consiguió en el momento, pero esa misma herida de bala se le infectó a posterior y fue la causante de su muerte casi diez años después. El arquitecto Albert Speer, en sus memorias del Tercer Reich, llegó a asegurar que Unity era la única persona que discutía sobre política con Hitler.

Diana Mitford junto a Ernst Hanfstaengl, periodista y músico muy cercano a Hitler

Jessica (1917-1996)

Fue la más roja y tal vez combativa de las hermanas Mitford. Desheredada por su padre por comunista. La oveja negra. La llamaban “Decca”. Fue la única de las seis hermanas que suplicó a sus padres que la matricularan en la escuela. Pero sus padres hicieron caso omiso a sus peticiones. A los 19 años años, Jessicah huyó de casa con su primo Esmond, que era a su vez sobrino de Winston Churchill, y que luchaba contra los fascistas en la Guerra Cívil española. Desmond murió en la guerra. Jessicah se fue a vivir a Estados Unidos. Se casó con un abogado judío y se afilió al partido comunista. En Estados Unidos llegó a inmiscuirse en el mundo de la música, en los años 60, con la banda Decca & The Dectones. Actuó en varias entidades benéficas e incluso fue telonera de Cindy Lauper. Jessicah también escribrió libros. Entre sus obras destacan Hons and Rebels o Daughters and Rebels (1960) y The American Way of Death (1963).

En 2012, la escritora J. K Rowling llegó a reconocer así su influencia:

"La escritora que más me ha influenciado, sin duda alguna, es Jessica Mitford. Cuando mi tía abuela me dio Hons and Rebels cuando tenía 14 años de edad, al instante se convirtió en mi heroína. Escapó de su casa para pelear en la Guerra Civil Española, llevándose una cámara que había cargado a la cuenta de su padre. Desearía tener las agallas para hacer algo así. Me encanta la forma en que jamás dejó de lado sus ideales adolescentes, permaneciendo fiel a sus convicciones políticas –era una socialista autodidacta– a lo largo de su vida. Creo que ya he leído todo lo que escribió. Incluso llamé a mi hija [Jessica Rowling Arantes] en honor a ella".

Deborah (1920-2014)

Deborah, la más pequeña, era feliz en el campo. Le gustaba montar a caballo, salir a cazar y al contrario que el resto de sus hermanas, ella se definía como apolítica. Se casó con un conocido duque y era amiga de Kahtleen Kennedy y su hermano John, que por entonces aún no era el presidente de Estados Unidos. En 1999 fue nombrada Dama Comendadora de la Real Orden Victoriana por la Reina Isabel II.