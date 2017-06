Netflix cancela 'Sense8' tras dos temporadas sin dar muchas explicaciones

Sense8 es una de las series de Netflix que más ha triunfado en los dos últimos años. Aunque la plataforma de streaming no anuncia sus números reales, el fandom que se había congregado a su alrededor era mayúsculo.

Sin embargo, después de finalizar la segunda temporada, Netflix ha anunciado que no va a renovar la serie. Y tampoco ha dado demasiadas explicaciones. El anuncio ha pillado a muchos por sorpresa y pone en tela de juicio la afinidad de la plataforma con sus seguidores.

“Después de 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia del grupo Sense8 ha llegado a su fin”, ha segurado Cindy Holland, la vicepresidenta de contenido original de Netflix. “Es todo lo que tanto nosotros como los fans habíamos soñado que fuera: audaz, emocional, impresionante, cañera e inolvidable. Nunca ha habido una serie más global con un elenco igual de diverso e internacional”.

En Twitter han publicado un vídeo que sirve como homenaje final a la serie protagonizada, entre otros, por el actor español Miguel Ángel Silvestre:

El motivo de la cancelación de la serie de las hermanas Wachowski (Matrix) parece ser el alto presupuesto, aunque ellos no han especificado ningún motivo en concreto.

Al rodarse en 13 países, entre los que entran destinos inusitados como Kenia o Islandia, todo indica a que la serie costaba mucho más de 9 millones de dólares por episodio.

Por razones similares, Netflix habría cancelado recientemente The Get Down, la serie de la plataforma más cara con un coste de 120 millones solo por la primera temporada. Recientemente, además, el CEO Reed Hastings defendió que habían cancelado muy pocas series y que esto no es una tan buena noticia como parece:

“Nuestro índice de éxitos es muy grande ahora mismo, por lo que hemos cancelado pocas series. Siempre estoy presionando al equipo de contenido. Tenemos que tomar más riesgos, tenéis que probar más cosas locas, porque deberíamos tener un mayor índice de cancelaciones”.

Estas palabras no quieren decir que cancelarán más series actuales, sino que las próximas serán todavía más arriesgadas que las últimas. Esto llama la atención, sobre todo después de ver productos tan sorprendentes como The OA o Stranger Things.

Pero da esperanzas para que podamos seguir viendo historias cada vez más originales.