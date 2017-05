Las razones por las que Netflix a cancelado 'The Get Down' tras una sola temporada

The Get Down, la serie de Netflix ambientada en el South Bronx de finales de los setenta, ha pasado a mejor vida. Se ha terminado. Finito. Nope: no habrá segunda temporada.

Netflix ha decidido cancelar The Get Down debido, sobre todo, a sus problemas de producción y a su incapacidad para conectar con los espectadores. Donde productos como Stranger Things u Orange is the New Black han triunfado entre crítica y público, The Get Down ha recibido reseñas más bien desangeladas y audiencias ciertamente pobres: si la serie se estrenó en dos partes, la primera de ellas, durante su primer mes de emisión, solo legó a los 3.2 millones de espectadores en Estados Unidos.

O lo que es lo mismo: una quinta parte de lo que conseguía, en el mismo rango de tiempo, la cuarta temporada de Orange is the New Black.

Estas cifras no serían tan dramáticas si el presupuesto de la serie no hubiese sido tan elefantino: hasta 120 millones de dólares costó producir The Get Down, que ya no solo es la serie original de Netflix más cara de toda la plataforma, sino también una de las producciones más ambiciosas en la Historia de Hollywood. Su rodaje, además, se detuvo y se reanudó en varias ocasiones, haciendo que Baz Luhrmann, el showrunner de la serie, se sintiera sobrepasado por el proyecto.

“El mecanismo preestablecido para levantar una serie de televisión, aplicado a The Get Down, nunca funcionó”, declaraba Luhrmann a Variety. “No había precedente para el tipo de producto que estábamos haciendo”, concluye, el también director de Moulin Rouge.

“El proceso estándar, en este caso, no sirvió para nada”.

Showrunner abrumado, audiencia escasa y recepción crítica entre apática e indiferente: lo de The Get Down, como podéis ver, era crónica de una muerte anunciada. Descanse en paz.