Muere a los 30 años Mary Tsoni, la protagonista de 'Canino'

Mary Tsoni, la actriz protagonista de la película Canino (2009), ha aparecido muerta en su apartamento de Atenas. Se desconocen las causas del fallecimiento, pero en The Hollywood Reporter lo relacionan con una dura depresión por la que estaba sufriendo desde hacía unos meses.

Según el diario griego Espresso, fue Tsoni quien llamó a la ambulancia para que se dirigiera a su apartamento. Pero, cuando llegaron los médicos para atenderla, ya había fallecido.

Lewsha Camille Simborua, actriz y amiga íntima de Tsoni, ha publicado un mensaje en Facebook en el que muestra su tristeza:

"No puedo creérmelo. Acabo de encontrarme a Mary Tsoni muerta en el quinto piso. DEP. Siento no haber venido antes, tal vez podríamos haberte salvado... Me sentía culpable mientras observaba a James realizando la reanimación cardiopulmonar. Debería haber tratado de ayudarte con tu enfermedad...

Ella quería ayudarme con mi interpretación. Acordamos que estaría en un cortometraje que iba a desarrollar. Era lo suficientemente humilde como para estar en algo que iba a hacer".

La carrera de Tsoni no fue muy extensa, pero se había convertido en una gran promesa del cine indie. Debutó en el cine en 2005, a través de la película To Kako (Evil) de Yorgos Naussias. Poco después realizó Die Nordend Strasse, pero fue con Canino, el filme de Giorgos Lanthimos, cuando saltó a la fama.