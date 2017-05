Muere Kevin Garcia, cofundador de la influyente banda de indie-rock Grandaddy

Getty Images

Cuando pasaban por uno de sus momentos más dulces en años, la banda Grandaddy ha sufrido un revés del que tardará en recuperarse: su bajista y cofundador Kevin Garcia nos dejaba ayer martes, víctima de un derrame cerebral. Hoy, la banda confirmaba la muerte de García, mediante un post en Facebook.

“No existen palabras para expresar lo que sentimos”, dicen Grandaddy, en el comunicado. Garcia, al que tanto sus compañeros de grupo como su familia más cercana velaron en Modesto, California, fue definido como “un verdadero ángel” en el post. “Pasó por esta vida siendo generoso, bondadoso y único. Era muy, muy querido”.

Grandaddy, a su vez, abrían un crowdfunding para que los seguidores de la banda pudieran donar dinero, para los gastos venideros que tenga que sufragar la familia del artista —García estaba casado y tenía dos hijos.

Fallecido a la edad de 41 años, García formó Grandaddy junto a Jason Lytle y Aaron Burcht en 1992. No fue hasta cinco años después que sacaron su primera referencia, Under the Western Freeway, un hito del alt-rock psicodélico. A éste le seguirían tres álbumes más, así como algún recopilatorio, hasta que la banda se separase en 2006.

Grandaddy volvieron a los escenarios en 2012, llegando incluso a grabar el que sería su primer disco en más de una década, Last Place, aparecido hace ahora dos meses.

Así, la banda tenía multitud de conciertos programados, incluyendo un directo en el Primavera Sound de este año. Grandaddy todavía no han informado cómo afectará la muerte de Garcia a los conciertos ya agendados. “Ampliaremos la información en los próximos días”, escribía el grupo en el comunicado. “Ahora mismo estamos demasiado afligidos”.