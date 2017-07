Muere George A. Romero, el padre cinematográfico de los zombies

George A. Romero, el padre del género zombie, director de la fundacional La Noche de los Muertos Vivientes, ha muerto. Romero, que padecía cáncer de pulmón, fallecía ayer domingo, a la edad de 77 años, acompañado de su esposa Suzanne Desrocher Romero y su hija Tina, según relata Chris Roe, el manager del director. “Murió”, escribe Roe en su Facebook, “escuchando la banda sonora El hombre tranquilo, una de sus películas favoritas”.

Natural de Pittsburgh, Romero debutó como director en 1968, con la ya mentada La Noche de los Muertos Vivientes. La cinta, de producción independiente, fue el pistoletazo de salida a un subgénero del terror, el cine de zombies, al que se adscribirían cineastas de todo el mundo en las décadas sucesivas. “Solía ser el único niño del parque”, dijo el realizador en un documental, “y, de repente, se estrenó The Walking Dead, convirtiendo a los zombis en algo mainstream”.

“Ahora, los zombies están por todas partes”.

Aunque entre su filmografía encontramos más de una decena de títulos, las películas más afamadas de Romero siempre tenían a los zombies como protagonistas. Ya sea con clásicos como El Amanecer de los Muertos o El Día de los Muertos, cuando no con títulos menores como La Tierra de los Muertos Vivientes, El Diario de los Muertos o La Resistencia de los Muertos, ha sido con el cine de no-muertos donde Romero encontró la plataforma ideal para comunicar sus inquietudes anti-bélicas y sus críticas al materialismo.

Y es que la subversión del cine de Romero no tenía tanto que ver con los quilos de vísceras y los litros de sangre que salpicaban cada uno de sus fotogramas, sino con cómo fue capaz de incluir contenido social en películas de explotación –en El Amanecer de los Muertos, por ejemplo, situaba la acción en un centro comercial, con la intención de criticar nuestro consumismo. Años antes, en La Noche de los Muertos Vivientes, había dado el papel protagónico a Duane Jones, un actor afroamericano, algo inaudito para la época en una película mainstream; mucho menos teniendo en cuenta el rol heroico que debía desempeñar Jones.

Críticos, cineastas y fans del cine de terror, como no podía ser de otro modo, están mostrando públicamente su desolación en redes sociales. Directores como Greg Mottola ( Adventureland), Eli Roth ( Hostel), Rob Zombie ( Los Renegados del Diablo) o James Gunn ( Guardianes de la Galaxia) ya han expresado sus condolencias en Twitter. Zack Snyder, que en 2004 dirigía el potentísimo remake de El Amanecer de los Muertos, aseguró en esta red social que “el mundo ha perdido a un maestro”. Stephen King, colaborador de Romero en Creepshow, escribió que “no habrá otro como él”.

Edgar Wright, que en Shaun of the Dead realizó un homenaje en forma de parodia al cine de Romero, le dedicaba al director un emotivo post en su web. “Conociendo tus películas”, escribe Wright, “algo me dice que volverás”.