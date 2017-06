Muere Anita Pallenberg, actriz, expareja de Keith Richards y musa de los Rolling Stones

Getty Images

Anita Pallenberg, actriz, modelo y musa de los Rolling Stones, murió el pasado jueves a los 73 años de edad por causas que todavía se desconocen.

La noticia ha trascendido por un post en Instagram de la actriz Stella Schnabel.“Nunca he conocido a una mujer como tú, Anita”, escribía Stella. “No creo que haya nadie en este universo como tú. Nadie me ha entendido tan bien. Me diste lecciones de vida, me ayudaste a descubrirme a mí misma, a crecer como persona…”, añadía Schnabel.

Pallenberg, que también fue diseñadora y activa en la escena pop art de los sesenta, solía frecuentar la Factory de Andy Warhol. Participó en películas como Barbarella, Performance o, décadas después, Mister Lonely y Cheri. Su exposición mediática, sin embargo, vino por su relación con los Rolling Stones.

A mediados de los sesenta, en Munich, Alemania, los Rolling Stones de Brian Jones daban un concierto. Entre el público, bailaba una veinteañera Anita Pallenberg de la que Jones, manos temblorosas sobre la guitarra, no podía apartar la vista. Más tarde, tampoco las manos: Pallenberg y él iniciaron una tortuosa relación, llamada a terminar pronto y mal.

Anita terminó dejando a Brian por Keith Richards, con el que sí tuvo una relación longeva –y con el que compartió chutes de heroína durante los setenta, haciendo que, en 1977, ambos casi acabasen en prisión por tenencia de estupefacientes. Pallenberg y Richards tuvieron, a su vez, tres hijos: Marlon, Angela y Tara, que murió a las diez semanas de vida a causa de una neumonía.

Aunque la relación entre Anita y Keith también acabó apagándose, no se puede decir lo mismo del amor que el guitarrista sentía por la modelo. “Es duro”, dijo Keith en una entrevista del año 2010, años después de la ruptura. “Entre nosotros existe un amor que va más allá de cualquier otra cosa”.