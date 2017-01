La dolorosa historia detrás de 'Mr Lonely', la película más personal de Harmony Korine

En mayo se cumplirán 10 años del estreno de Mister Lonely de Harmony Korine, una película que nos mostró como podemos sentirnos completamente solos a pesar de vivir rodeados de gente y estar más conectados que nunca. Como, al vernos distintos a la mayoría y no encontrar conexión con nadie, podemos palpar el aislamiento en su estado más puro.

El protagonista era un imitador de Michael Jackson que, perseguido por la soleadad, buscaba un cambio. Vivía en París, no tenía amigos y no hablaba francés. Pero eso cambió cuando una chica que se hacía pasar por Marilyn Monroe le invitó a vivir en una comuna en la que "todo el mundo era famoso". Allí conocería a muchas personas que compartían con él el hecho de estar solas y fingir ser otra persona.

Korine sabe mucho sobre soledad. En 1999, tras estrenar Julien Donkey-Boy , pasó por una profunda profesión. Vivió en París durante un año, donde estuvo más solo que nunca. Un período que desembocó en un a fase de autodestrucción que cambiaría su percepción del mundo para siempre.

Se refugió en el crack y la heroína, lo cual empeoró las cosas. Sus adicciones le aislaban aún más del resto. "Caminaba por las calles y no podía hablar el idioma, no tenía a nadie con quien hablar", dijo a New Statesman.

Korine hizo Mister Lonely después de vivir solo, enganchado a las drogas y en una profunda depresión mientras vivía en París

Después de aquello hubo más. Se incendiaron sus 2 casas en Estados Unidos y la mayor parte de sus posesiones quedaron calcinadas. "Me quedé sin dinero, me quedé sin amigos y me quedé sin esperanza", dijo a Screen Comment.

Sin embargo, aquellos días sombríos llegarían a su fin. 2 amigos le convencieron para que fuese a rehabilitación y, así, consiguió desengancharse. Tiempo después materializaría en Mister Lonely los sentimientos y pensamientos que le acompañaron en París. De este modo, convirtió lo que un día fue un corazón roto en arte .

"No sé si sabes lo que es querer ser otra persona, no querer ser como eres, odiar tu propia cara y pasar completamente desapercibido. Siempre he querido ser otra persona. Nunca me he sentido cómodo siendo como soy. Lo único que quiero es ser mejor de lo que soy, ser menos común y encontrar algún propósito en este mundo", se dice al principio de la película.

Se trata de la mentalidad de alguien que no está a gusto con lo que es. Algo que se refleja en su Michael Jackson, que escondía su cara tras una máscara quirúrgica. Estaba solo y no se sentía satisfecho con el mundo. Pero también era optimista. Porque, al mismo tiempo, entendió que podía cambiar lo que no le gustaba y, así, convertir lo que él veía como defectos en grandes virtudes.

"Es más fácil ver cosas en otros, ver cosas que admiras y luego tratar de convertirte en eso. Poseer una cara diferente, bailar una danza diferente y cantar una canción diferente. Está ahí fuera esperándonos, invitándonos a cambiar. Es hora de convertirnos en quienes no somos. Para cambiar nuestra cara y convertirnos en quienes queremos ser. Creo que el mundo es un lugar mejor de esa manera".

[Vía Dazed]