'Millennial pink': esto es lo que tienes que saber del controvertido color de moda

El rosa está de moda. Esto no hay quien lo niegue. Ahora muchas de las que hace años renegaban de él por ser demasiado cursi se animan a abrirle las puertas de su armario. Incluso la evolución millennial de la subcultura gótica, el "pastel goth" (que tanto chirría a muchos de los góticos vieja escuela), usa — y abusa — de este color.

De hecho, últimamente todo parece estar mutando a ese rosa pálido... insulso pero interesante... bueno, este rosa, ya sabéis de cuál hablo.

im in a grouptext about how everything looks like this now pic.twitter.com/gfn8BKA4Xg — darcie wilder (@333333333433333) 29 de julio de 2016

"Estoy en un grupo en el que estamos hablando de cómo todo tiene este aspecto ahora".

Algunos lo llaman "millennial pink", pero cuando leáis "Tumblr pink", están hablando exactamente de lo mismo.

"Recetas y trucos de decoración millennial pink".

Incluso hacen posts de recetas en la que todo tiene este color. Ojo, que no juzgo, me encantaría recibir a un montón de invitados con ese despliegue de comida ultra mona y no unas míseras patatas fritas de bolsa.

Algunos dicen que la moda empezó en 2014 con Gran Hotel Budapest, la película con la que Wes Anderson nos hizo mirar el rosa con otros ojos y apreciar su lado retro y kitch, quitándonos un poco de encima ese lastre de verlo como color de las pijas y las Barbies.

¿Y dónde está el debate? Pues en que nadie se pone del todo de acuerdo en cuál es exactamente el tono de rosa del que hablamos al decir "millennial pink".

En The Guardian lo definen como "un tono pomelo de un salmón amelocotonado", algo así:

Otros medios como Slate se han metido a debatir el tema más a fondo, pidiendo a la gente que deje de "Llamar a todo 'rosa millennial".

"Dejad de llamar a todo 'rosa millennial'. No todos los rosas son iguales".

Efectivamente, no todos los rosas son iguales, pero teniendo en cuenta que cada temporada alguien decide bautizar (o rebautizar) un tono concreto de algún color para que los entendidos de moda puedan llenarse la boca al comentar la nueva colección de vayaustedasaberquién, no vayamos a pretender que la "gente normal" vaya día y noche Pantone en mano para no ofender a la Fashion Police.

De hecho, todavía estoy flipando un poco con que un tono de rosa dé para escribir un artículo.