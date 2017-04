La profesora de arte que convirtió a sus alumnas en un pequeño gran milagro musical

Milagro es que en un colegio público, el Pío XII del barrio de la Ventilla, una decena de chicas hayan formado un coro. Milagro es que dediquen los recreos a quedarse cantando en el aula. Milagro es que cojan poemas de Gloria Fuertes y los conviertan en canciones luminosas. Milagro es tener, como tienen ellas, a Ana Molina Hita de Hola a Todo el Mundo como profesora de Educación Artística.

Milagros son ellas. Y ellas son Erradi Mesrar, Nora El Bouhni, Alicia de la Torre Tari, Bianca Rusu Crina, Lesly Morocho Armas, Diana Palacios Rodríguez, Ana Molina Hita, Christine Baez Gervacio, Mireya Navarro Borja y Aaya Amer Baker, alumnas de secundaria en el madrileño Pío XII.

Las comparan con The Langley Schools Music Project o con el coro infantil que armaron The Clash la cover de Career Oportunities en el álbum Sandinista; pero, ¿qué es realmente Milagros?

“Milagros es un clan adolescente donde la música importa tanto como que sigamos viéndonos y queriéndonos después de tantos años”, me cuenta Ana de este proyecto, que nació hace ahora más de cuatro años, cuando las chicas todavía estaban en primaria. “Empezamos haciendo música en los recreos y ahora seguimos haciéndola los lunes por la tarde, en la misma aula, que para nosotras es ya un templo”.

“Milagros surge de la necesidad de recuperar la Educación Artística que nos han arrebatado”.

Si la primera referencia de este coro aparecía en 2013, bajo el nombre de For Ever, el pasado mes la formación lanzaba Milagros/Gloria cinco canciones como cinco soles inspiradas en poemas de Gloria Fuertes, que, como me dirá Ana, “tiene el poder de conmover hasta al niño más desmotivado y de estimular sus ganas de escribir”.

<a href="http://milagros.bandcamp.com/album/milagros-gloria" _mce_href="http://milagros.bandcamp.com/album/milagros-gloria">Milagros / Gloria by Milagros</a>

Molina Hita eligió a Gloria Fuertes muy consciente del impacto que los poemas de la autora iban a tener en Milagros, sus alumnas. “Su poesía les brinda la oportunidad de reconocer su propia humanidad en las palabras de otra persona. Reconocen en sus poemas sus mismos dolores y alegrías y, encima, consigue hacerles reír; hacerles amar el lenguaje; demostrarles que sus vidas también son conocimiento”.

La salida de Milagros/Gloria confirma el 2017 como el año de Gloria Fuertes: previo a esta grabación, aparecían El libro de Gloria Fuertes y Me crece la barba, dos publicaciones que reivindicaban la figura de la poetisa. Las reivindicaciones de una artista como Fuertes, dice Ana, eran “necesarias”.

“Hay personas indignadas, que claman que por qué ahora y no antes. No digo que no sea triste no haberla reconocido antes, pero igual la queja debería ir por otro lado. Exijamos poesía en los Planes de Estudio. Exijamos que devuelvan las Humanidades a las aulas”.

Milagros, de las que su profesora desvela como admiradoras también de León Felipe, Alfonsina Storni o Violeta Parra, todavía no se han fogueado en directo. ¿Acabarán haciéndolo? “Supongo que sí”, termina Molina Hita.