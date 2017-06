Microsoft anuncia XBOX One X, la consola más potente de la historia

Desde que lanzara XBOX One, Microsoft ha estado un paso por detrás de sus mayores competidores. Aunque en la anterior generación consiguió luchar mano a mano contra Sony, en los últimos años ha sido superada con creces por PS4. Sin embargo, la compañía de Bill Gates no ha tirado la toalla. Y, durante el E3, ha sacado a la luz la que aseguran es “la consola más potente jamás creada”: XBOX One X.

La consola, que hasta ahora se conocía como "Project Scorpio", es una mejora del anterior sistema, por lo que los videojuegos de XBOX One podrán jugarse en las dos máquinas. Pero la gran noticia se encuentra en sus características, que prometen una experiencia nunca antes vista para los gamers.

En XBOX One X se podrá jugar con gráficos en ultra definición 4K. Además, mejorará automáticamente el rendimiento de los juegos de generaciones pasadas. Prácticamente todas sus características (desde el procesador central hasta el gráfico) son superiores a las de PS4 Pro, su competidora más directa. Además, los videojuegos de la XBOX 360 y la XBOX original serán retrocompatibles con la consola, un anuncio que ha pillado a muchos por sorpresa.

Lo más curioso es que, lejos de ser un gran armatoste que pueda soportar todas estas características, la XBOX One X también ha sido presentada como “la consola más pequeña del mundo”. Aunque esta afirmación es falsa, ya que es algo más grande y pesada que la XBOX Original, se trata de una pequeña máquina con una estética muy simple y bien definida.

Por último, para evitar el calentamiento de la consola, Microsoft ha integrado un sistema de cámara de vapor refrigerada por líquido. Que sirve, básicamente, para enfriarla cuando lleva mucho tiempo en marcha.

El 7 de noviembre la consola llegará al mercado con un precio de 499. Lo hará junto a 22 títulos exclusivos para XBOX One, una apuesta descomunal que puede equilibrar la gran guerra entre las compañías de videojuegos.