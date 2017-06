Michelle Rodríguez amenaza con dejar 'Fast & Furious' si las mujeres no tienen más peso

Michelle Rodríguez quiere que las mujeres ocupen un rol más protagónico en la próxima película dela saga de Fast&Furious. La actriz estadounidense lo ha dejado claro en su perfil de Instagram, seguido por más de 3 millones de personas.

“The Fate of the Furious (2017) está ya disponible en versión digital. Espero que decidan mostrar algo de amor por las mujeres de la saga en la próxima película”, explicó en un post. “O, si no, es posible que tenga que decir adiós a la saga”.

La actriz también expresó su agradecimiento a todos los fans y al estudio por haberle dado la oportunidad de participar. Rodríguez encarna el papel de Letty, una de las caras más populares de esta taquillera saga que cosecha millones de espectadores en todo el mundo desde su primera película en 2001.

La actriz ha participado en la primera, la cuarta, la sexta, la séptima y la octava película. No es la primera vez que Rodríguez denuncia machismo en Hollywood. Después del fichaje de Charlize Theron en esta última película, Rodríguez denunció en varias entrevistas los obstáculos que tienen que sortear las mujeres para acceder a roles protagonistas en el mundo del cine, tanto detrás como delante de las cámaras.

“El problema no es que las mujeres no seamos lo suficientemente buenas. Lo hemos demostrado miles de veces. El problema es que el hombre no le da la oportunidad a las mujeres talentosas para que lo hagan. Se trata simplemente de ego”, afirmó.

Rodríguez declaró que la historia de la humanidad, representadas en el cine, la televisión, la literatura, tiene una perspectiva femenina pero vista a través de los ojos de los hombres. “Eso es un error, porque no es la realidad”.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, The Fate of the Furious, el octavo y por ahora último largometraje, ingresó en todo el mundo más de 1.200 millones de dólares.

Esta cinta batió el récord del estreno más taquillero a escala mundial de la historia al conseguir en su primer fin de semana 532 millones de dólares. En total, las ocho películas de Fast & Furious acumulan más de 5.100 millones de dólares de recaudación en la taquilla global. La saga tiene confirmadas, al menos, una novena y décima parte.

( vía Entertainment Weekend)