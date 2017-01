'La La Land' y el discurso anti-Trump de Meryl Streep reinan en los Globos de Oro

“ ¿Qué es Hollywood, sino un grupo de personas de todas partes? Ruth Negga, protagonista de Loving, es de origen irlandés y etíope. Natalie Portman de Jerusalén. Dev Patel es británico, criado en Londres, hijo de inmigrantes indios y nacido en Kenia. Ryan Gosling, como todas las personas más majas, es canadiense. Todos los aquí reunidos pertenecemos a los sectores más vilipendiados de Estados Unidos en la actualidad: Hollywood, los extranjeros y la prensa”.

Así iniciaba Meryl Streep su discurso como ganadora del Globo de Oro honorífico a su carrera profesional. Gracias a Streep y a La La Land, película que ganó los siete premios a los que estaba nominada, la 74ª Edición de los Globos de Oro se convirtió en la definición perfecta de lo que significa la industria del cine estadounidense.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 de enero de 2017

Streep consiguió definir la meca del cine en unas pocas frases y, además, dio una gran lección de moral a Donald Trump. La actriz de 67 años aprovechó unos momentos en los que apenas contener las lágrimas para lanzar frases que de seguro serán recordadas durante mucho tiempo:

“He visto magníficas actuaciones este año. Pero ha habido una en particular que me impactó y me rompió el corazón. No era buena –no había nada de buena en ella–, pero fue efectiva y logró su cometido: hizo reír a la audiencia. Fue el momento en el que el hombre elegido para ocupar el asiento más importante de nuestro país imitó a un reportero con una minusvalía”.

"Cuando los poderosos usan su posición para humillar a otros, perdemos todos".

La intérprete no se calló en ningún momento, asegurando que lo que más le dolió fue que “no estaba viendo una película, sino la vida real”. Además, advirtió a toda Norteamérica lo que estaba por ocurrir si no hacían nada para frenarlo:

“Este instinto de humillar a alguien en una plataforma pública se filtra hacia la vida de todos y da permiso para que otros hagan lo mismo. La falta de respeto incita más faltas de respeto. La violencia incita a más violencia. Cuando los poderosos usan su posición para humillar a otros, perdemos todos”.

Por último, aseguró que si Trump echaba a todos los inmigrantes, los estadounidenses solo podrían entretenerse con fútbol americano y artes marciales mixtas, que "no son ningún arte". El presidente de Estados Unidos no ha tardado en contestar, asegurando a un reportero del NYTimes que “no estoy sorprendido de este ataque por parte de la gente liberal del cine”.

Si con el discurso de Streep Hollywood se definió como una industria contemporánea y liberal, con el incontestable triunfo de La La Land demostró que no ha perdido su esencia.

La cinta dirigida por Damien Chazelle ganó todas las estatuillas a las que estaba nominada: mejor película comedia o musical, mejor director, mejor actor en comedia o musical (Ryan Gosling), mejor actriz en comedia o musical (Emma Stone), mejor banda sonora y mejor guión. Ha batido el récord de mayor número de trofeos en los Globos de Oro, que hasta ahora compartían Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) y El expreso de medianoche (1978).

La La Land se ha impuesto a las demás aun teniendo al equipo más joven de las películas de la noche, pero lo ha hecho homenajeando a Sonrisas y lágrimas (1965), Cantando bajo la lluvia (1952) o El violinista en el tejado (1971). En otras palabras: se trata de un largometraje de tinte clásico que evoca al periodo en el de máximo esplendor de Hollywood.

'The Night Manager' se impuso al resto de series de televisión.

Streep y La La Land nos recordaron qué significaba la industria, pero también lo hicieron los otros triunfadores de la noche.

Moonlight, la película de Barry Jenkins sobre las dificultades de un joven afroamericano que vive en Miami, ganó el galardón a mejor película dramática. Y los premios a los mejores actores de drama fueron a parar a Casey Affleck por Manchester by the sea e Isabelle Huppert por Elle. De seguro que sus nombres seguirán sonando para los Oscars.

No obstante, los Globos de Oro no son únicamente la antesala de los Oscars. Las series de televisión volvieron a tener un protagonismo especial en la gala. En esta ocasión hubo tres claras vencedoras: The Night Manager, The People v. O.J. Simpson, y The Crown. Fuera se quedaron grandes apuestas como Westworld o Stranger Things, si bien sus nominaciones parecían más simbólicas que reales.

En total, los 26 premios se repartieron en una gala que cada año amenaza con hacerse eterna, pero que en esta ocasión se amenizó con el muy buen humor de sus invitados. A las características bromas gamberras del presentador Jimmy Fallon, se sumó un apasionado beso entre Andrew Garfield y Ryan Reynolds.

Mientras Ryan Gosling arrebataba el premio a Reynolds como mejor protagonista de película musical o comedia, Garfield decidió animarle regalando uno de los mejores momentos de la gala:

A continuación, la lista completa de todos los ganadores:

Mejor película dramática: Moonlight

Mejor película comedia o musical: La La Land

Mejor director: Damien Chazelle, La La Land

Mejor actor en comedia o musical: Ryan Gosling, La La Land

Mejor actor en película dramática: Casey Affleck, Manchester frente al mar

Mejor actriz en comedia o musical: Emma Stone, La La Land

Mejor actriz en película dramática: Isabelle Huppert, Elle

Mejor actor secundario: Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

Mejor actriz secundaria: Viola Davis, Fences

Mejor banda sonora: La La Land

Mejor canción original: La La Land

Mejor película de habla no inglesa: Elle

Mejor guion: Damien Chazelle, La La Land

Mejor película extranjera: Elle

Mejor película de animación: Zootopia

Mejor actor en una miniserie o película de televisión: Tom Hiddleston, Night Manager

Mejor actriz en una miniserie o película de televisión: Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson

Mejor actriz secundaria en televisión: Olivia Colman, The Night Manager

Mejor actor secundario en televisión: Hugh Laurie, The Night Manager

Mejor miniserie o película para televisión: The People vs. O.J. Simpson

Mejor actriz en una serie de televisión de comedia o musical: Trace Ellis Ross, Black-ish

Mejor serie de televisión de comedia: Atlanta

Mejor actor de televisión de comedia o musical: Donald Glover, Atlanta

Mejor actriz de televisión dramática: Claire Foy, The Crown

Mejor actor de televisión dramática: Billy Bob Thornton, Goliath

Mejor serie dramática de televisión: The Crown, Netflix