Este diccionario tiene un mensaje para los que se quejan de que Doctor Who sea una mujer

La BBC lo desveló ayer: un teaser asombroso y enigmático anticipa la próxima temporada de Doctor Who. Al final de este: un ser hasta ahora misterioso se quita la capucha y se identifica como… sí, por fin, mujer. Han tenido que pasar más de cinco décadas y doce actores (hombres) para que esto ocurriera.

Jodie Whittaker es la actriz elegida para encarnar al alienígena más popular de la ficción británica, tomando así el relevo de Peter Capaldi, el actor que ha encarnado al Doctor desde 2013.

Como ya es habitual frente a este tipo de cambios de género en repartos históricamente masculinos — como sucedió hace no tanto con las nuevas Cazafantasmas— la red se ha llenado de comentarios sexistas que encuentran “inapropiado” que una mujer sea la protagonista de Doctor Who.

Muchos trolls se han mostrado decepcionados porque su serie favorita haya tomado esta decepcionante rumbo: lo tachan de antinatural, incoherente o creen que simplemente minará la calidad de emblemática producción que se estrenó en 1963.

Sin embargo, la elección de una Doctor Who también ha sido aplaudida por muchos otros telespectadores que aplauden este cambio casi como un hecho histórico.

El diccionario británico Merriam-Webster, además, se ha querido sumar a la polémica y ahuyentar a los machitrolls con un mensaje tan claro como contundente.

“ Doctor has no gender in English”. Así. Tal cual. Breve recordatorio. La palabra “doctor” no tiene género en inglés.

Con ese mensaje quieren dejar bien claro que, ya solo ciñéndonos a criterios estrictamente lingüísticos, la elección de una Doctor Who mujer tiene todo el sentido del mundo.