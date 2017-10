Miles de mujeres están denunciando experiencias de acoso sexual con el hashtag #MeToo

Imagen vía Adobe Stock

Hace cinco años tuve un profesor de TV en Argentina que me llamaba “españolita”. Una vez me invitó a la cadena donde él trabajaba. Ese día me enseñó la sala de control, me quedé a un rodaje, me invitó a una caña. A la vuelta me dijo que me acercaba en su coche. Me subí. La cadena estaba alejada de la ciudad, en un polígono. Él tenía unos 60 años. Yo, 21. Al rato de estar en el coche, me puso la mano en mis piernas y me apretó tan fuerte que subió sus dedos hasta rozarme las ingles. Apretaba con fuerza. Yo estaba literalmente paralizada del miedo. Le pedí que me dejara bajar. Él sonreía y me decía "españolita, no te enfades". Al final, paró y salí del coche. Él se despidió como si nada. Como si no me acabara de humillar. Llamé a un taxi llena de rabia, pero sin tener muy claro lo que acababa de pasar. Nunca más me llamó “españolita”, nunca más fue tan amable y nunca más me dijo que se me daba bien la TV. Yo nunca denuncié.

Llevo días pensando que hay muchos Harveys Weinsteins aquí, y en otros lados, solo que aún no se han hecho públicos. Llevo muchos días pensando que aquel profesor mío de TV también era un Weinstein que invitaba a todas las chicas a visitar su cadena y luego 'probaba' de vuelta a casa. A ver qué pasa. Una rutina instalada. Le salíamos gratis.

El comportamiento de depredador sexual es posible porque previo a eso existe un sistema que facilita y legitima estos comportamientos y desampara a las mujeres. Harvey Weinstein quizás es la punta que hoy se ve, pero por debajo estamos casi todas las mujeres que en algún momento u otro hemos sufrido violencia sexual de algún tipo a lo largo de nuestras vidas. De niñas, de adolescentes, en el colegio, en el trabajo, en la calle. El acoso se manifiesta de diferentes formas. Todas hemos estado ahí.

LEER MÁS: El horrible audio de Harvey Weinstein intentando que una modelo entre en su habitación

Muchas mujeres se están sumando a la campaña #MeToo para denunciar a través de las redes sociales que también ellas han sufrido algún tipo de violencia sexual. La campaña la inició la actriz Alyssa Milano, después de colgar un tuit en el que instaba a las mujeres a compartir el hashtag en caso de haber sufrido una experiencia de abuso.

La idea es que la campaña se extienda de modo que seamos conscientes de la magnitud del problema.

Esto ocurrió el pasado 15 de octubre. Y en solo dos días se ha hecho visible que somos muchas y que no estamos solas. Solo hace falta echar un vistazo a tus redes sociales para comprobar como muchas de las mujeres que tienes agregadas o a las que sigues —tu amiga, tu vecina, tu prima, tu compañera de inglés— se han sumado a la campaña. En algunos casos, algunas mujeres, además de sumarse a la campaña, están relatando sus propias experiencias.

LEER MÁS: En este vídeo Courtney Love ya advertía a las actrices sobre Harvey Weinstein

Entre las historias destacan experiencias de abuso a menores, acoso laboral y agresiones sexuales o intentos de agresiones sexuales. Tampoco faltan experiencias de acoso verbal cotidiano, las más frecuentes y las que enfrentamos casi a diario.

Algunas celebrities como Anna Paquin, Lady Gaga o Evan Rachel Wood también han compartido sus experiencias.

Tuit de Cristina Revolt