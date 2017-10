Matt Damon y George Clooney rompen su silencio y hablan sobre el escándalo Weinstein

Arte Playground

“Te bastaba pasar cinco minutos con él para sentirte intimidado, para darte cuenta de que era un abusón”. En estos términos hablaba Matt Damon sobre el depredador sexual Harvey Weinstein, otrora su padrino desde que, en 1997, produjese El indomable Will Hunting, co-escrita y protagonizada por el propio Damon.

“Cuando la gente dice que todos lo sabíamos, sí: yo sabía que era un gilipollas. Y que estaba orgulloso de ello. Se ganó a pulso esa imagen”, declaró Damon en Good Morning America. “Sabía, también, que era un mujeriego. No me habría gustado estar casado con él, pero eso no es asunto mío. Ahora bien, el nivel de depredación sexual criminal del que fue capaz no es algo que yo hubiera podido imaginar en absoluto”, asegura el actor.

Pese a la sorpresa que dice sentir, Matt Damon, en la misma entrevista, asegura conocer de antemano que Gwyneth Paltrow había tenido un encuentro sexual no consentido con Weinstein. ¿Su fuente? Ben Affleck, el actor con el que Paltrow salió de 1997 hasta el año 2000. Damon sostiene que Paltrow y Weinstein “habrían llegado al acuerdo que hubiesen llegado” para mantener el episodio enterrado.

“Ella habría sabido manejar ese asunto”, concluye el actor, insistiendo, a su vez, en que desconocía la envergadura del problema, porque Weinstein no actuaba “en público”.

Damon ha dilatado al máximo los tempos hasta atreverse, por fin, a hablar sobre el escándalo que sacude Hollywood. A principios de este mes, coincidiendo con las primeras acusaciones al productor, The Guardian contactó con él, pero también con Ben Affleck, Colin Firth, Bradley Cooper, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o Daniel Day-Lewis, sin obtener declaraciones de ninguno de ellos con respecto al caso Weinstein.

En esa lista, también se encontraba George Clooney.

El protagonista de Abierto hasta el Amanecer, producida por la Miramax de Weinstein, asegura que el productor le contó que había tenido sexo con “algunas actrices que eran amigas mías”, cosa que Clooney nunca creyó. “Honestamente, jamás pensé que ellas quisieran acostarse con Harvey. Y, claro, no querían”.

“Que este depredador se dedicase a silenciar mujeres, del modo en el que lo hacía él, va más allá de lo indignante”, añade el actor, en el mismo marco que Damon. “Tenía que haber connivencia para que algo así haya ocurrido; una cadena de gente. Tenemos que crear un clima en el que las afectadas sientan que pueden hablar libremente sobre ello”.

“Haciéndolo, evitaríamos este tipo de comportamientos”, defiende Clooney.

“Lo bueno de que algo así haya salido a la luz es que se han puesto cosas sobre la mesa que antes no estaban. Es una conversación a la que ahora tenemos que enfrentarnos”, concluye. “Y vamos a hacer que sea muy difícil que algo así ocurra de nuevo”.