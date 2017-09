Martin Shkreli puede haber pagado 2 millones por un álbum de Wu-Tang Clan... que no es de Wu-Tang Clan

Getty

Fue una de sus jugadas más sonadas. Cuando estaba en el punto de mira de medio mundo como “e l tipo más repugnante de la industria farmacéutica” por incrementar en un 5.000 por ciento el precio de un medicamento esencial para el tratamiento de enfermedades infecciosas —una pastilla que toman miles de portadores del VIH, enfermos de sida o personas con cáncer en todo el mundo—, Martin Shkreli se daba el capricho extravagante del siglo: Once Upon a Time in Shaolin , el disco inédito de Wu-Tang Clan del que sólo existe una copia, o cómo reivindicar el valor de la música como arte a través de su cosificación. Dos millones de dólares aflojó Shkreli para ganar la subasta y hacerse con el álbum.

Desde entonces, el villano favorito de internet ha estado usando el disco como rehén al servicio de su necesidad de llamar la atención. Primero dijo que iba a liberarlo de forma gratuita, pero no. Luego que estaba negociando con el Clan para su publicación por la vía tradicional. También amenazó con destruir la única copia existente si ganaba Hillary Clinton . Al final, la cosa ha quedado, de momento, en banda sonora de un par de caóticos streamings desde su apartamento de Nueva York.

En el último de esos streamings, Shkreli defendió su compra como un “acto de amor por la música”. “ Yo no compro cosas costosas porque sí. Decidí donar 2 millones de dólares a Wu-Tang Clan y a cambio me dieron un disco. Fue una inversión maravillosa”, dijo el polémico empresario, presentándose como un moderno mecenas. Sin embargo, hay quien dice que el Clan podría haberle dado gato por liebre al jovencito de sonrisa cínica.

Los rumores de timo se basan en los fragmentos que Shkreli ha dejado escuchar en esas retransmisiones. A la luz de ese material, varios artistas vinculados al clan de raperos neoyorquinos han explicado a Bloomberg que ese álbum de 31 canciones en poder de Shkreli podría no ser un álbum de Wu-Tang Clan propiamente dicho. Al menos, para ellos no lo es. Y creen saber de lo que hablan: ellos aparecen rimando en el disco.

Uno de los rhymers suspicaces es Killa Sin, conocido por su trabajo con Killarmy, uno de esos grupos periféricos que forman parte de la "familia extendida" del Clan. Killa Sin cuenta que grabó sus partes en una habitación de hotel en Nueva York. Le había citado allí Tarik Azzougarh, productor holandés que responde al nombre artístico de Cilvaringz, otro de esos nombres asociados al Clan desde finales de los 90. Killa Sin asegura que nunca tuvo la impresión de estar participando en un álbum de Wu-Tang Clan. “La manera en la que él me lo presentó, es básicamente que aquel iba a ser su álbum (el de Cilvaringz), y él quería que yo colaborase en el disco”, cuenta el rapero de Staten Island.

Las dudas no solo llegan desde la periferia del Clan. En el mismo sentido que Killa Sin se expresa Domingo Neris, mánager de U-God. “No es un álbum autorizado de Wu-Tang Clan. Nunca lo fue”, dice tajante. También James Ellis, mánager de Method Man, uno de los pesos pesados de la familia Wu-Tang, cuestiona la génesis del disco. “Cuando hicimos aquellos versos, eran para el álbum de Cilvaringz”, explica. “¿Cómo eso se convirtió luego en un álbum de Wu-Tang? No tenemos la menor idea”.

Ahí es cuando empieza a apetecer imaginar. O directamente, a pensar mal. Que en este caso concreto es pensar en un ardid retorcido que representaría el bien en esta historia.

La trama malpensada sería más o menos así: el Wu-Tang Clan graba el material de Once Upon a Time in Shaolin, crea la lujosa caja del álbum y la ofrece en subasta. Al ver que el mejor postor es el odiado Shkreli, deciden guardarse su álbum y entregarle, en cambio, las grabaciones que iban a dar forma al álbum de su asociado Cilvaringz, un trabajo menor. Calor a precio de oro. Puro hustling. La familia Wu timando a un joven irritante que previsiblemente acabará en la cárcel por fraude. Justicia poética. ¿Se imaginan algo así de bonito?

Cash rules everything around me. C.R.E.A.M., get the money. Dollar-dollar bill, y'all.