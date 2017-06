El abogado de Martin Shkreli utiliza una canción de Lady Gaga para defenderle ante el juez

Que Martin Shkreli se ha convertido en una especie de Lex Luthor millenial es algo de dominio público: le encanta hacer el mal, y le encanta regodearse de ello en sus redes sociales. Este enfant terrible de la industria farmacéutica –entre otras cosas, hizo que una pastilla para tratar el VIH que costaba 13 dólares costase 750– es uno de los personajes más odiados de Estados Unidos.

¿De qué nivel de odio hablamos? Encontrándose actualmente en pleno juicio por fraude, está siendo difícil encontrar gente para formar un jurado popular que no esté sugestionada por la mezquindad que Shkreli lleva mostrando los últimos años.

El único que parece querer defenderlo es Benjamin Brafman, su abogado, que el miércoles, en la vista oral, dedicaba las siguientes palabras a su cliente: “Sí, ustedes piensan que mi defendido es extraño; pero sus inversores, sirviéndose de su genialidad, ganaron millones. Puede que tenga defectos y una personalidad disfuncional, pero no hay palabras para definir lo brillante que es Martin Shkreli”.

“Como dice Lady Gaga: 'He was born this way' (Él nació así)”.

Citar a Lady Gaga en un juicio por fraude puede responder a dos factores: uno, que estés tan alejado de nuestra realidad –algo, por otra parte, indispensable para defender a Shkreli– que realmente, con convicción, crees que dicha cita puede tener utilidad en el juicio. ¿La segunda opción? Que quieras hacer de Shkreli justo lo que él quiere hacer de sí mismo: el ser humano más irritante del planeta.

No es la primera vez, sin embargo, que Shkreli, irritación y música pop han ido de la mano: el año pasado, por ejemplo, le puso los dientes largos a los fans de Wu-Tang Clan, alardeando en un vídeo de Once upon a time in Shaolin, un disco del grupo de rap del que Shkreli es el único poseedor –tiene, a su vez, un disco inédito de Lil Wayne.

Es histórico, también, su beef con Ghostface Killah. ¿Se unirá Lady Gaga al beefeo? No le pega, cierto; pero también lo es que, cuando hablamos de Martin Shkreli, todo es posible.