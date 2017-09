Leonardo DiCaprio se convertirá en el Presidente Roosevelt a las órdenes de Martin Scorsese

Arte PG

Paramount Pictures está en negociaciones para hacer realidad Roosevelt, un biopic centrado en la vida del vigésimo sexto Presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. ¿Actor protagonista? Leonardo DiCaprio. ¿Director? Martin Scorsese.

La película, que estaría producida tanto por DiCaprio y Jennifer Davisson en representación de Appian Way, como por Scorsese y Emma Koskoff en representación de Sikelia, tendría también como aliado al productor Chuck Pachecho. Scott Bloom se encargaría, a su vez, del guión.

Aunque el tándem formado por DiCaprio y Scorsese tienen varios proyectos entre manos, de The Devil in the White City a Killers of the Flower Moon, parece que Roosevelt es el que más cerca está de hacerse realidad.

¿Razones para confiar en este Roosevelt? De todas las veces que Scorsese y DiCaprio han coincidido en un set, cuando se han decantado por el formato biopic el resultado ha ido de lo notable –El Aviador– a lo exultante –El Lobo de Wall Street.

Unas notas para los que no conozcan a Roosevelt: el histórico presidente empezó su carrera en el ejército, del que saltaría a la política como gobernador de Nueva York, primero, y como Presidente de los Estados Unidos en 1901, cuando William McKinley fue asesinado.

Theodore Roosevelt se convirtió, entonces, en el presidente más joven de la historia de Estados Unidos, llegando al despacho oval con tan solo 42 años.

Tras perder unas elecciones contra Woodrow Wilson, Roosevelt se embarcaría en una expedición por Sudamérica, durante la cuál enfermaría de malaria. Pocos años después, con la salud deteriorada, el ex presidente perdería la vida a los 60 años de edad.

Entre sus hitos encontramos la lucha por la conservación y preservación de los parques naturales estadounidenses, algo que lo conecta directamente con DiCaprio: el actor tiene una larga trayectoria como activista por el medioambiente, y es una de las personalidades de Hollywood más beligerantes contra el cambio climático.