La mexicana de 19 años que combate racismo y machismo con su agencia de modelos callejeros

Maria Osado tiene solo 19 años, pero tiene las cosas muy claras.

Sabe que vivimos en un mundo donde las mujeres consideradas “guapas” son, por lo general, altas, rubias, delgadas y tontas. O que las morenas tienen fama de sexys y malas. O que las gordas son graciosas. O que los hombres, mucho mejor si son altos y tienen pelo. Y a las negras, claro, las llamamos “exóticas”.

Esta estudiante de arquitectura de la sureña localidad de Copa, en Ciudad de México, se ha propuesto desafiar los cánones de la belleza de su país con una agencia de modelos que da la vuelta a todo eso y apuesta por una belleza diversa, natural, multiétnica y no binaria.

“Sabemos que no es el único punto geográfico en el que se concibe la belleza bajo un rígido estándar excluyente, pero aquí nos tocó ver más de cerca cómo es que eso funciona, cómo es que las personas de piel morena que trabajan para las agencias son referidas como ¿exóticas? incluso cuando pertenecen a una sociedad donde el 64% de las personas tenemos la piel morena”, apunta Osado en la descripción de su proyecto personal, la agencia de modelos Güerxs Agency.

"Supongo que siempre había sentido que la moda o los modelos de mi país no me representaban, pero es algo que no dices porque está muy instaurado a nivel institucional. Lo más importante es cuando comparto esta sensación y la convierto en una acción tangible", explica María a PlayGround.

A María siempre le ha interesado el mundo de la moda, incluso antes que el de la arquitectura. "Empezó como una afición cualquiera cuando tenía 15 años hasta que decidí involucrarme más dando mi punto de vista. Decidí no conformarme con lo que consumía".

En su blog personal cuelga reflexiones desde hace más de cinco años sobre el cinismo que envuelve esta industria, eventos y desfiles a los que asiste, reseñas de sus publicaciones favoritas y críticas a la excesiva mercantilización del sector con patrocinios y anunciantes.

Foto de Alexis Rayas. Cortesía de Maria Osado

Güerxs Agency nace hace alrededor de un año de la rabia: de ver cómo las vallas publicitarias en México las pueblan rostros blancos que no se parecen ni un poco a la mayor parte de sus amigos, ni a la gente que te encuentras un día por la calle. De hecho, el propio nombre de la agencia es un guiño irónico, una reivindicación en sí mismo: güero o güera en slang se usa para referirse a las personas rubias con rasgos europeos. Nada que ver con la Güerxs Agency.

"No me gusta pensar en esto como un acto de concienciación, es una propuesta que trata de ser diversa en cuanto a la representación de modelos, pero no se trata solo de que las marcas se conciencien. Se trata de que tomen acción. Reflexión sin acción no es suficiente", nos explica María.

“ Güerxs es diversidad racial, diversidad sexual, diversidad emocional y diversidad corpórea”. Y eso es lo que hace. Busca a los modelos a través de cuentas de Instagram de su círculo cercano. La calle será su próximo punto de encuentro. Son personas con perfiles, cuerpos e intereses diversos.

Que una agencia como Güerxs Agency resulte aún hoy, en cierto modo, “subversiva” es lo que nos tiene que alarmar. Que el concepto de la belleza siga limitado a normas estrictas y heredadas que oprimen, esclavizan y sexualizan el cuerpo de la mujer también.

"Tratamos de basarnos en un criterio bastante flexible para no caer en encasillamientos. Sin duda el pigmento comenzó por ser algo importante, pues no encontraba mucha gente de piel morena representada en los medios de moda. Lo andrógino y lo no binario también es algo que me interesa, pero no como categoría exclusiva, quiero incluirlo de una manera más natural", afirma Maria.

Foto de Alexis Rayas. Cortesía de Maria Osado

Mientras existan campañas de gigantes como Inditex que apuesten por “disfrutar de tus curvas” con modelos flaquísimas o la reciente campaña de Yves Saint Laurent, que frivoliza con el sexismo a partir de imágenes degradantes de mujeres, significa que aún estamos lejos de alcanzar una industria más respetuosa e inclusiva.

Alrededor del mundo existen otras agencias como la Güerx Agency creadas con ese mismo propósito: alterar o pervertir esta enquistada industria, aunque solo sea a nivel local, como las agencias Model Talking (España), Anti-Agency (Reino Unido) o la Lumpen (Rusia).

Estas agencias —cada vez más numerosas y cada vez más reclamadas por las marcas— logran inmiscuirse en la industria con un discurso que promete ser más feminista y que también representa mejor la diversidad de los cuerpos masculinos, las personas trans, queer, de género no binario y la pluralidad étnica más allá de lo blanco.