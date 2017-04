Lana del Rey comparte su colaboración con The Weeknd: la canción bien, el vídeo fatal

Instagram / @theweeknd

Como ya había anunciado, Lana del Rey ha compartido su nueva canción, con colaboración de The Weeknd, Lust for life. Sí: se llama igual que el hit de Iggy Pop que popularizó Trainspotting. Sí: lleva el mismo nombre del que será su próximo disco, del que ya ha desvelado portada, tráiler, un par de singles, pero del que todavía no sabemos la fecha de lanzamiento.

Lust for life, sin embargo, no es la primera colaboración entre Lana del Rey y The Weeknd: los dos artistas ya habían coincidido antes en canciones como Prisoner o Stargirl Interlude, tracks pertenecientes a Beauty Behind the Madness y Starboy, ambos discos de The Weeknd. Es la primera vez, así pues, que los dos cantantes unen fuerzas para una canción que forme parte de un disco de Lana del Rey.

Aunque Lust for life, dentro de la carrera de la cantante, significa mucho más que eso.

“Gracias por dejarme formar parte de esto”, escribía The Weeknd en su Instagram. “¡Es un honor ser, además, la primera colaboración de toda tu discografía!”.

En una entrevista concedida a Courtney Love, Lana declaraba lo siguiente: “Quizás sea un poco raro que la canción que da título al disco tenga una colaboración, pero realmente es un tema del que estaba enamorada. Además, llevábamos tiempo queriendo colaborar juntos de nuevo, pues ya coincidimos en sus dos discos anteriores”. 

Lust for life, volviendo al track, es puro Lana del Rey: tiene ese aroma a marcha nupcial de otoño que sus fans adorarán. El maridaje entre ella y The Weeknd, como en las anteriores ocasiones, funciona a la perfección. Por desgracia, un videoclip casi paródico —ellos cantando sobre el cartel de ‘Hollywood’, delante de un croma por el que alguien debería ir a prisión— puede arruinarte la escucha de este Lust for life.

Dale al play, pero minimiza la pantalla.