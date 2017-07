Para protegerse del acoso, estos jóvenes LGTBQ afroamericanos montaron una banda callejera

Louis C. K. quizás sea el humorista stand-up más influyente de su generación; desde luego, es el que tiene más proyección y arrastra mayor número de fans. Hace escasos días, desde su web, puso a nuestra disposición Check It, un documental producido por Steve Buscemi centrado en las andanzas de una banda callejera LGTBQ original de Washington D.C.

¿El precio de descarga? Cinco ridículos dólares.

Check It, dirigido por Dana Flor y Toby Oppenheimer, nos cuenta cómo y por qué se funda la banda callejera que protagoniza la película: si la humillación y la agresividad que enfrenta cualquier miembro de la comunidad LGTBQ es atroz, estas lacras se multiplican por mil en barrios empobrecidos, como los que habitan las chicas y chicos del documental.

Para luchar contra la violencia y el acoso al que eran sometidas día tras día, decidieron organizarse en forma de banda para plantar cara a sus agresores.

“Sé que esto no es lo que se espera de mí”, escribe Louie, en una nota colgada para la ocasión en su web. “Sé que no soy el tío del que esperarías obtener una película como ésta. Y es por eso que la estoy compartiendo”. En su nota, el humorista también reflexiona sobre el público objetivo de los documentales, y cómo éste solo se acerca a aquellas película de no-ficción que tratan temas de su interés. “Por eso me parece valioso enseñar a la gente películas que se escapan de su radar”.

“Pensé que poniendo Check It en mi web, mucha gente que no habría llegado a ella de forma natural podría descubrirla”.

Que Louie actúe como prescriptor de un documental protagonizado por afroamericanas LGTBQ es reseñable por dos motivos: en primer lugar, como recuerda el comunicado, por la difusión masiva que esta cinta independiente va a tener a partir de ahora; en segundo, por demostrar que es posible ser políticamente incorrecto sobre el escenario y, a la vez, apadrinar causas y proyectos reivindicativos como este Check It.