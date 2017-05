Llega el tráiler del misterioso nuevo proyecto de Neil Blomkamp, director de 'Distrito 9'

Neil Blomkamp, director de District 9, Elysium y Chappie, acaba de anunciar su nuevo proyecto: Oats: Volume 1.

Al contrario de sus filmes más conocidos, esta película será un cortometraje experimental que solo se emitirá a través de la plataforma para gamers Steam. Su tráiler solo dura un minuto, pero ya deslumbra gracias a una distopía repleta de elaborados efectos especiales:

El pasado año, Blomkamp preguntó a sus seguidores si estarían interesados en que dirigiera películas para Steam. Al ver el gran recibimiento que tuvo, comenzó a publicar algunas imágenes de las que ya podemos ver en el tráiler. Y, finalmente, ha anunciado que desarrollará este proyecto a través de la nueva productora Oats Studios .

If I sold experimental short films on @steam_games as tests for potential full feature films, would people watch them?