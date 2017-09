Vuelve Sarah Connor: Linda Hamilton aparecerá en Terminator 6 ﻿después de 25 años

Tristar/Sportsphoto Ltd/Allstar

Linda Hamilton regresa como Sarah Connor a Terminator después de 25 años desde su última aparición. Hamilton protagonizó las dos primeras películas de la saga, dirigidas por James Cameron.

El retorno de la actriz, que volverá a verse las caras con Arnold Schwarzenegger en esta sexta entrega, fue anunciado en un evento privado, según el Hollywood Reporter. La participación de Schwarzenegger también fue confirmada a principios de este año. La película, producida por Cameron y dirigida en este caso por Tim Miller, será una secuela de Terminator 2: Judgement Day (1991), dirigida por Cameron.

Es la primera cinta de una nueva trilogía que plantea reinventar la saga e incluir a nuevos personajes y tramas.

“El hecho de que regrese una mujer de su edad como una guerrera veterana enviará un mensaje muy importante”, confía el nuevo director, Tim Miller, responsable de Deadpool (2016) y conocido por ser el animador de la secuencia de apertura de la película The Girl With the Dragon Tattoo.

Esta nueva trilogía contará con David Goyer ( Batman), Charles Eglee ( Dark Angel) y Josh Friedman (The Sarah Connor Chronicles) como guionistas.

Miller también ha confirmado que para la continuación de esta trama están buscando a una mujer de 18 años en torno a la cual girará la historia principal. Una nueva guerrera. Una protagonista. “ Todavía tenemos tiempo, tendremos personajes del futuro y del presente, habrá más personajes, pero tendremos a los personajes de Arnold y Linda para encajarlos y orientarlos”.

( Vía Hollywood Reporter)