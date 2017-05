Liam Gallagher pide ayuda al productor de Adele: “Soy incapaz de escribir temazos"

Getty Images

Puede que alguna vez hayas imitado la pose chulesca de Liam Gallagher en un karaoke, cantando Don’t Look Back in Anger, pero sabes muy bien cuál es la realidad: ésa, Wonderwall, Stand By Me y todos los grandes hits de Oasis fueron escritos por su hermano Noel.

Al revelarse la noticia de que Liam estaba preparando un álbum en solitario, la pregunta que todos nos hicimos fue la misma: estando enemistado de la forma en la que lo está con su hermano, ¿quién demonios iba a escribirle las canciones? “Cuando la canto me la hago mía, pero yo nunca escribí Live Forever”, apunta Liam. “No soy precisamente Bob Dylan”.

“Idealmente, me gustaría poder escribir mis propias canciones. Pero realmente soy incapaz de escribir temazos de puta madre”, confiesa el excantante de Oasis. “Soy un letrista limitado: es como si tuviese los versos en mi cabeza, pero no pudiera transformarlos en canciones”.

Viéndose en esta tesitura, el de Manchester ha optado por pedirle ayuda a Greg Kurstin, productor de Adele y co-escritor de Hello —el hit llegó a vender más de 7.000.000 de copias solo en Estados Unidos, además de ganar tres Premios Grammy. Kurstin ha colaborado también con Kelly Clarkson, Sia, Lilly Allen o Beck.

Greg y Liam, mano a mano, sacarán adelante As you were, el que será primer álbum del cantante en solitario. El disco, que saldrá a finales de este año, es una de las grandes apuestas de Kurstin, pero no la única: el productor, según ha trascendido, también hará su magia en el próximo larga duración de Paul McCartney.

Pese al probado buen hacer de Kurstin, la desidia que sobrevuela a este As you were es, desde ya, palpable. Liam, sea o no buen letrista, parece tener poco o nada que ofrecer a sus fans; sus declaraciones, en este sentido, son más que reveladoras. Y ojalá nos equivoquemos.

Ojalá Liam vuelva a cantar “temazos”, oh sí, “de puta madre”. De momento, ahí va un avance con treinta segundos de su nuevo material.