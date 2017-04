'Legión' es la serie más subversiva del año, y la mayor locura desde 'Twin Peaks'

Legión, que acaba de cerrar su primera temporada, es una de las pocas series que han conseguido poner de acuerdo a fans y detractores: la ames o la odies, lo haces por su condición de absoluta locura. Sí, Legión es una chaladura catódica como no se veía desde Twin Peaks, pero con una diferencia: en la primera, el tour de force desquiciado no es progresivo, sino que empezará desde el minuto uno, en su capítulo piloto.

De forma muy conveniente, dicho piloto arranca en un centro de salud mental.

David Heller, un joven con un historial médico plagado de trastornos psicológicos, permanece ingresado en el Hospital Psiquiátrico Clockwork, donde le están tratando un brote esquizoide. Allí conocerá a una paciente, Syd, con la que descubrirá que sus visiones no son causa ninguna enfermedad, sino que tienen que ver y mucho con un gen X latente.

Si: David Heller, como Lobezno, es un mutante. Es más: Lobezno y David Heller conviven en el mismo universo.

Legión está basada en la creación homónima del guionista Chris Claremont y el dibujante Bill Sienkiewickz para la franquicia X-Men. Legión/Heller, en la cosmogonía mutante, es conocido sobre todo por ser el hijo del Profesor Charles S. Xavier, el telépata que lidera a esta formación de antihéroes. Asimismo, Legión uno de los mutantes más poderosos —y, por ende, peligrosos— de todo el Universo Marvel.

¿Que qué ha hecho Noah Hawley con ese material? El equivalente a miccionar sobre Claremont, Sienkiewickz, y sobre los fans más reaccionarios de Marvel. El que fuera showrunner de My Generation ha bastardizado tanto el universo de los cómics que ha terminado creando, de facto, uno nuevo.

Que Noah Hawley, al adaptar material ajeno, tiende a la desobediencia más flagrante, no es ninguna noticia —su highlight está en la segunda temporada de Fargo, adaptación televisiva del clásico de los Coen, donde introdujo un OVNI en la trama. El diferencial en Legión, la comparemos con la serie que la comparemos, es lo pronto que empieza dicha ‘desobeciencia’.

Hawley, en Fargo, esperó a la segunda temporada para volverse loco; en Legión, sin embargo, se atreve a incluir un número musical ya en el primer capítulo —tras ése, vendrán más.

Atendiendo al bouqué de esta primera temporada, Legión parece haber heredado más de otras series que de los cómics de Claremont —auténtica institución, pese a ello, entre los guionistas históricos de Marvel Comics. Hawley, en su lugar, parece haberse inspirado en productos geeks pero ultracools como Utopia; también, en la británica Blackpool, una serie que mezcla el género negro con el musical más descarado.

Siempre un paso más allá de cualquier título con el que la compares, Legión tiene tantos elementos disruptivos que, cuando como espectador crees haber asimilado sus licencias, te propone otras nuevas. Legión puede convertirse, de repente, en una película de cine mudo, en blanco y negro y con diálogos en cartelas. También, en un producto de posthumor underground propio de los primeros Monty Python —Jemaine Clement, del dúo cómico Flight of the Conchords, da vida en la serie a un personaje que vive en un cubito de hielo.

Se utiliza mucho el término ‘surrealista’ para definir Legión, cuando el más acertado sería ‘psicodélica’. De hecho, es una serie donde la psicodelia, como género musical, se explota al máximo: uno de los clímax de la serie, ya en su recta final, está aderezado con el Speak To Me / Breathe / On The Run de la banda Pink Floyd.

Pero las referencias al grupo de psicodelia más famoso de la Historia no terminan ahí. Para empezar, el nombre completo de la compañera de Heller es Syd Barrett, nombre también del que fuese líder y letrista de Pink Floyd hasta 1968; es decir: de la mejor etapa del grupo; aquella en que firmaron The Dark Side of the Moon, su obra maestra.

“Ese álbum”, diría Noah Hawley sobre The Dark Side of the Moon en la New York Comic Con, “es, más que ningún otro, la banda sonora perfecta para una enfermedad mental”. Al parecer, cuando Hawley se sentó con el compositor Jeff Russo para consensuar el sonido de la serie, ese disco de 1973 se convirtió en una especia de piedra rosetta.

No en vano, el disco conceptual de Pink Floyd es, para muchos, la expresión del deterioro mental que sufría Syd Barrett — Brain Damage quizás sea el tema más diáfano, en este sentido. Su uso en Legión no hace más que enfatizar, en lo sonoro, lo que ocurre narrativamente capítulo a capítulo, con un David cada vez más desquiciado según avanza la serie.

Por supuesto, Legión no solo se sirve del sonido de Pink Floyd: su selección musical incluye también joyas de Nina Simone, The Who, Rolling Stones, Serge Gainsbourg, Talking Heads, Radiohead o T. Rex.

Verla sentado cuesta lo suyo, claro.

A pesar de todo este despliegue pop, la subversión de Hawley y su equipo no es tal si atendemos al espíritu de una franquicia como X-Men. Aunque en la película estrenada en el 2000, el director Bryan Singer, influenciado por Matrix, enfundase a los personajes en cuero negro, no hay que olvidar que los mutantes se foguearon editorialmente en 1963, bajo una portada de colores chillones y unas aventuras absolutamente lisérgicas.

En el primer número, se enfrentaban a un hombre, en palabras del escritor Grant Morrison, “con una papelera en la cabeza”. Ese hombre era Magneto y ahora es uno de los villanos más temibles de nuestra imaginería popular.

Grant Morrison fue, precisamente, uno de los guionistas contemporáneos que mejor supo entender el substrato psych de los X-Men. Dio buena muestra de ella en arcos argumentales a bordo de la cabecera X, como E de Extinción o Revuelta en la escuela Xavier, y muchos de los conceptos que aportó a la historia mutante —la fascinación por La Naranja Mecánica o la idea de un parásito capaz de alterar la personalidad— han sido recuperados en Legión.

Legión es señal de que algo está cambiando en el audiovisual protagonizado por superhéroes, pero no es la única: Deadpool, otro producto mutante, también exploró los límites del subgénero, convirtiéndose por el camino en un éxito de crítica y público. Que el asalto punk-pop al panteón superheroico este propiciado por títulos mutantes es, cuando menos, paradójico: frente a la rigidez de Marvel Studios y la corrección de sus Vengadores, los del gen X, con aproximaciones cada vez más atrevidas, están consiguiendo consolidarse como la opción más renovadora —o mutante— en lo que adaptaciones de cómic se refiere.