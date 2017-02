A los 41 años, Lauryn Hill se convierte en abuela del bisnieto de Bob Marley

Lauryn Hill ha sido abuela con tan solo 41 años. La artista ganadora de ocho Grammys acaba de anunciar que su hijo Zion, de 19, ha tenido a su primer bebé: Zephaniah.

Zion es el mayor de los cinco hijos que Lauryn tuvo con Rohan Marley, el fundador de Marley Coffee, ex jugador de fútbol americano e hijo de Bob Marley. Zephaniah, por tanto, se convierte en el primer bisnieto de la leyenda del reggae.

Lauryn ha compartido una imagen en su Instagram en la que describe a su nieto como “la alegría”.

Zion, por su parte, ha alabado a su madre, describiéndola como una “guerrera” y agradeciéndole que haya llevado tan bien el embarazo. Y Rohan Marley, el abuelo de la criatura, ha citado al libro de la Biblia Sofonías (Zephaniah) en un versículo en el que parece hablarle directamente a su padre (3:16):

JAH RASTAFARI MORNING " In that day it shall be said to Jerusalem, Fear thou not: and to Zion, Let not thine hands be slack. #ZEPHANIAH 🦁👑 pic.twitter.com/DF6d4ftFU9