Laura Dern podría interpretar al primer personaje LGTBI de 'Star Wars'

Que Laura Dern sea una de las actrices de Star Wars: The Last Jedi es, primero de todo, un caso de justicia poética: la intérprete bien podría haber aparecido en El Retorno del Jedi allá por 1983, cuando su director fetiche David Lynch casi termina dirigiendo la tercera parte de la trilogía original. Eso último no ocurrió, pero el tiempo ha terminado colocando algunas cosas en su sitio: Dern, en la próxima película de la saga galáctica, dará vida a Amilyn Holdo, vicealmirante de la Resistencia bajo el mando de la Princesa Leia.

Aunque en su ficha de personaje, yendo al apartado de género, vemos que Amilyn Holdo ha sido definida como “mujer”, muchos fans están debatiendo si el personaje de Dern podría ser, en realidad y por primera vez en la historia de Star Wars, miembro del colectivo LGTBI.

Estas elucubraciones tienen su origen en Leia: Princesa de Alderaan, un libro publicado a principios de este mes que cuenta los eventos precedentes a Una nueva esperanza; entre ellos, el primer encuentro entre Holdo y Leia.

En el libro, firmado por la autora Claudia Gray, Amilyn flirtea con Leia durante el primer encuentro entre las dos jóvenes. “A mí solo me gustan los humanos masculinos”, le dice Leia, cuando Holdo tantea los gustos extraterrestres de la princesa. “¿De veras? Eso parece tan limitante”, le contestará Holdo. “Por suerte”, termina Leia, “ésta es una galaxia muy grande”.

Esas líneas de diálogo en Leia: Princesa de Alderaan, ese “tan limitante”, han hecho que la imaginación de los fans se dispare. Es poco probable que el personaje de Dern –de no responder verdaderamente a cánones heteronormativos– vaya a significarse abiertamente como miembro del colectivo LGTBI en la próxima película de la saga. Dicho esto, lo que sí podría recibir Holdo es un tratamiento parecido al de Hikaru Sulu, del que se reveló que era gay coincidiendo con el estreno de Star Trek Beyond, pero sin convertir ese hecho en parte central de la trama de la película.

De confirmarse la pertenencia de Amilyn al colectivo LGTBI, cabría preguntarse por qué Disney está limitando su apuesta por la diversidad sexual, una vez más, tan solo a las elucubraciones que puedan hacer los fans de sus franquicias y películas de animación.