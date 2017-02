Los secretos de los Oscars 2017, confesados por un miembro anónimo del jurado

Los Oscars de este año están haciendo historia.La La Land ha igualado el récord máximo de nominaciones al optar a 14 estatuillas. Tres filmes con protagonistas afroamericanos optan a la mejor película. Y Meryl Streep ha conseguido su nominación número 20.

Por supuesto, en una gala tan llena de sorpresas como la de 2017, la polémica está servida. En una entrevista para The Daily Beast, un votante anónimo de la Academia ha mostrado su disconformidad con muchas de las nominaciones, además de revelar cuáles son sus favoritos.

“No puedo entender cómo La La Land ha obtenido 14 nominaciones”. Así comienza el votante la entrevista, criticando al gran éxito musical de esta década. “Estoy tratando de averiguar qué ha ocurrido. Creo que se debe a que está ambientada en Los Ángeles, y esta industria es muy narcisista. Tiene más nominaciones que El Padrino. ¿Cómo puede incluso compararse?”.

Aunque reconoce que le pareció “una buena película”, cree que está muy lejos de lo que ha conseguido:

“Son cantantes y bailarines mediocres, y no hay ni una buena canción en la película, a diferencia de Cantando bajo la lluvia u otros musicales antiguos. Es una mala imitación, me sentiré incómodo cuando gane”.

Pero no solo cree que La La Land está sobrevalorada. También opina lo mismo de Meryl Streep, de quien reconoce que está cansado. “En su lugar, deberían haber nominado a Hugh Grant por Florence Foster Jenkis”, sentencia.

Tras dejar claro que no votará por Ryan Gosling para el mejor actor protagonista, cualquiera creería que se decantaría por Casey Affleck, el favorito por su papel en Manchester frente al mar. Pero el votante tiene otro candidato:

“Estoy con Viggo Mortensen por su papel en Captain Fantastic. Estaba pensando en votar por Affleck, pero creo que Viggo hizo un papel diferente y explotó una gran cantidad de facetas. Viggo tuvo mucha más variedad y fue más valiente que Casey, pero no creo que tenga oportunidad de ganar”.

Tampoco está especialmente entusiasmado con las nominadas a mejor actriz. “Votaría por Viola Davis, pero ha sido mal nominada para mejor actriz de reparto. Le ha ocurrido igual que a Alicia Vikander con La chica danesa”. Además, cree que faltan algunas nominadas clave, como “Kate Beckinsale por Love and Friendship” o “Emma Suárez y Adriana Ugarte por Julieta”.

Aunque esté descontento con la mayoría de nominaciones –y asegura que hay muchos como él entre los votantes–, en cuanto a su película de animación favorita lo tiene claro: La Tortuga roja. “La mayoría de gente votará por Zootopia, pero La Tortuga roja es una película animada sencilla pero profunda. Una película dulce, lo que es realmente inusual”, aclara.

Al ser preguntado sobre la polémica racial que este año parece querer solventar la Academia, el votante cree que no existe ninguna mano negra detrás. “Culpan a la Academia por falta de diversidad porque el año pasado no habían películas de este tipo nominadas. Este año sí hay nominadas, pero simplemente porque las películas son muy buenas. No tiene nada que ver con nosotros”.

Finalmente, apuesta por Comanchería como su película favorita del año. Pero, de nuevo, cree que no habrá nada que hacer contra la superioridad de La La Land.