'La La Land' iguala el récord de nominaciones a los Oscar de 'Titanic'

La La Land, tras arrasar este año en los Globos de Oro, ha entrado con mucha fuerza en la lista de nominados para los Oscar 2017: nada más y nada menos que 14 nominaciones, una cifra que sólo alcanzaron, en su día, Eva al desnudo (1950) y Titanic (1997).

La película de Damien Chazelle opta a las categorías de mejor película, director, actor, actriz, guión original, fotografía, diseño de vestuario, montaje, banda sonora original, diseño de producción, edición y mezcla de sonido, mejor canción por City of Stars, así como por el tema Audition.

“No puedo estar más agradecido”, declaró Chazelle al enterarse de la noticia. “No tengo palabras”. El director, por cierto, ya tiene nuevo proyecto asignado: un biopic del astronauta Neil Armstrong protagonizado por el actor de La La Land Ryan Gosling.

Si hablamos de nominaciones, inmediatamente por debajo de La La Land encontramos Moonlight y Arrival, con ocho nominaciones cada una -y la sonora ausencia de Amy Adams, protagonista de la segunda, entre las nominaciones a mejor actriz principal.

La ceremonia de este año, que se celebrará el 26 de febrero, ya ha confirmado al televisivo Jimmy Kimmel como presentador. Del mismo modo, la victoria de Trump como Presidente de Estados Unidos hace presagiar que la gala de los Oscar 2017 será la más política de toda su historia.

A continuación, la lista completa de nominados.

MEJOR PELÍCULA

La Llegada

Fences

Hasta el último hombre

Comanchería

Figuras Ocultas

La La Land

Lion

Manchester frente al mar

Moonlight

MEJOR DIRECTOR

Denis Villeneuve (La llegada)

Mel Gibson (Hasta el último hombre)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar)

Barry Jenkins (Moonlight)

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Casey Affleck (Manchester frente al mar)

Andrew Garfield (Hasta el último hombre)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Capitán Fantástico)

Denzel Washington (Fences)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Figuras ocultas)

Michelle Williams (Manchester frente al mar)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mabershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Comanchería)

Lucas Hedges (Manchester frente al mar)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Animales nocturnos)

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Comanchería

La La Land

Langosta

Manchester frente al mar

20th century women

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

La llegada

Fences

Figuras ocultas

Lion

Moonlight

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

La llegada

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

¡Ave, César!

La La Land

Passengers15

MEJOR MONTAJE

La llegada

Hasta el último hombre

Comanchería

La La Land

Moonlight

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

La llegada

Hasta el último hombre

La La Land

Rogue One: una historia de Star Wars

13 horas: los soldados secretros de Bengasi

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

La llegada

Marea negra

Hasta el último hombre

La La Land

Sully

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

A man called Ove

Star Trek: más allá

Escuadrón suicida

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Aliados

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

MEJOR FOTOGRAFÍA

La llegada

La La Land

Lion

Moonlight

Silencio

MEJORES EFECTOS VISUALES

Marea negra

Doctor Strange

El libre de la selva

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Rogue One: una historia de Star Wars

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Audition - The Fools Who Dream (La La Land) Can’t Stop the Feeling (Trolls) City of Stars (La La Land) The Empty Chair (Jim: The James Foley Story) How Far I’ll Go (Vaiana)

MEJOR BANDA SONORA

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

MEJOR DOCUMENTAL

Fire at Sea

I am not your negro

Life, animated

O.J.: Made in America

13th

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Kubo y las dos cuerdas mágicas (Travis Knight y Arianne Sutner)

Vaiana (John Musker, Ron Clements y Osnat Shurer)

Mi vida de calabacín (Claude Barras y Max Karli)

La tortuga roja (Michael Dubok de Wit y Toshio Suzuki)

Zootrópolis (Byron Howard, Rich Moore y Ckark Spencer)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Land of mine (Dinamarca)

A man called Ove (Suecia)

The salesman (Irán)

Tanna (Australia)

Toni Erdman (Alemania)

MEJOR CORTO

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

Extremis

4.1 miles

Joe's violin

Watani: my homeland

The White House

MEJOR CORTO ANIMADO

Blind Vaisha

Borrowed time

Pear cider and cigarretes

Pearl

Piper