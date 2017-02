El mensaje encubierto que Lady Gaga mandó a Trump en la Super Bowl

El concierto que ofreció ayer Lady Gaga durante el descanso de la Super Bowl, a simple vista, quizás no pareciese todo lo crítico y reivindicativo que cabría esperar —además, circulaban rumores de que la organización del evento la había presionado para que no pronunciase ningún parlamento que invitase a la 'división'.

La cantante, que en anteriores ocasiones no dejó pasar la oportunidad de significarse políticamente, dio un concierto inocuo en la superficie, pero socialmente comprometido si se sabe leer entre líneas.

Dentro de un escueto set de 12 minutos que se abría con God Bless America, Lady Gaga decidió incluir This Land is Your Land (Esta tierra es tu tierra), una canción con pasajes como “hay un gigantesco muro que intenta detenerme”. Aunque la canción original se refería al Muro de Berlín, This Land is Your Land vuelve a estar de actualidad por lo evidente: el ascenso al poder de Donald Trump y su intención de levantar un muro entre Estados Unidos y México.

This Land is Your Land es una canción original de Woodie Guthrie, un cantautor de izquierdas conocido por decorar su guitarra con la frase “esta arma mata fascistas”.

Paradójicamente, Woodie Guthrie, fallecido en 1967, ya criticó duramente a Fred Trump, padre del actual presidente de los Estados Unidos. Guthrie acusó a Trump de racista por no querer acoger a inquilinos negros en viviendas de su propiedad.

“Para Guthrie, Trump padre era uno de los responsables de que el odio racial aumentase en Estados Unidos”, declaró el profesor de literatura Will Kaufman al New York Times el pasado año. “Dicho odio racial era, a la vez, utilizado por Trump para obtener beneficio propio”. El sentir del cantautor se convertía, años después de su muerte, en sentencia: en 1970, el Departamento de Justicia denunciaba a Trump padre por discriminar a ciudadanos afroamericanos.

Lady Gaga no sólo hizo suyas las enseñanzas de Guthrie, sino que antes de salir al escenario de la Super Bowl, dijo creer firmemente en los valores de la inclusión. “Creo en el espíritu de la igualdad, y quiero que mi país desprenda amor, compasión y amabilidad”, determinaba la cantante. “Esos serán los pilares sobre los que se levante mi actuación”.