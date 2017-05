LCD Soundsystem: “El nuevo disco está terminado, y ha quedado mejor de lo esperado”

Al parecer, LCD Soundsystem ya tienen listo su nuevo larga duración. El anuncio lo hacía James Murphy, durante su concierto este fin de semana en el Sasquatch! Music Festival de Washington. Un usuario de Reddit citó a Murphy, que supuestamente declaró “está terminado, y creo que ha quedado mucho mejor de lo esperado”.

Call the Police y la maravillosa American Dream, de las que os hablamos hace ahora algunas semanas, serán dos de las canciones incluidas en este nuevo álbum de LCD Soundsystem.

Ambas, fueron interpretadas en directo por el grupo de Murphy durante su paso por el programa Saturday Night Live.

Aunque todavía no ha trascendido el vídeo del momento, desde el Sasquatch! han confirmado que el líder de LCD Soundsystem hizo dicho anuncio. En unas declaraciones realizadas a principios de este año, al ser preguntado por el estado del nuevo álbum, el cantante aseguró estar “todavía trabajando en ello”, pero que la salida del mismo era “inminente”.

El último LP de LCD Soundsystem es This Is Happening, un trabajo que data de 2010. Con lo que sí: vaya o no a “petarlo”, los fans del grupo ya empiezan a impacientarse.