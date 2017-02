Los tuits que delataron la obsesión de Donald Trump con Kristen Stewart

“Estoy un poco nerviosa por estar presentando Saturday Night Live”, decía Kristen Stewart el pasado sábado en SNL, “porque sé que probablemente el Presidente me esté viendo, y no creo que yo sea una persona que le haga mucha gracia”.

“Hace cuatro años yo salía con un tipo llamado Rob (Robert Pattinson) y rompimos y nos reconciliamos y, por alguna razón, eso sacó de sus casillas a Donald Trump. Es muy loco, ¿no? El Presidente no era fan mío entonces, y tampoco creo que lo sea ahora; porque, bueno, estoy presentando Saturday Night Live y, tío, soy súper gay”.

¿Por qué se mostraba tan convencida Kristen de la animadversión que despierta en Donald Trump? ¿Se trata de una elucubración o realmente el Presidente de Estados Unidos detesta a la actriz de Crepúsculo?

Mejor, que responda él mismo.

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de octubre de 2012

En un tweet de 2012, sin venir a cuento, el ahora Presidente de Estados Unidos decía que "Robert Pattinson no debería volver con Kristen" porque "ella le engaño como a un perro y volvería a hacerlo".

Lots of response to my Pattinson/Kristen Stewart reunion. She will cheat again--100 certain--am I ever wrong? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2012

La cosa no acaba ahí: al día siguiente, Trump seguía dale que te pego con el tema.

So many tweets & stories on Stewart/Pattinson Look, it doesn't matter-- the relationship will never be the same. It is permanently broken. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de octubre de 2012

Un día después de lazar el anterior tweet, volvía a la carga. "La relación nunca será la misma; se ha roto para siempre". WTF?

Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de octubre de 2012

Trump se tomó un descanso de tres días antes de volver a las andadas. "Todo el mundo sabe que tengo razón en lo de que Pattinson debería darle la patada a Kristen Stewart", tuiteaba. "En un par de años me lo agradecerá. Piensa con la cabeza, Robert".

Miss Universe 2012 Pageant will be airing live on @nbc & @Telemundo december 19th. Open invite stands for Robert Pattinson. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de octubre de 2012

Aquí incita a Pattinson para que vaya al certamen de Miss Universo 2012. Es un buen punto del texto para recordaros que Donald Trump es el Presidente de los Estados Unidos y lo será durante los próximos cuatro años.

Robert Pattinson is putting on a good face for the release of Twilight. He took my advice on Kristen Stewart...I hope! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de noviembre de 2012

Llega noviembre de 2012, pero Trump parece no poder quitarse de la cabeza a Pattinson. Escalofriante.

Everybody wants me to talk about Robert Pattinson and not Brian Williams—I guess people just don’t care about Brian! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de noviembre de 2012

Te queremos, Donald, ¡estás muy loco!

After Friday’s Twilight release, I hope Robert Pattinson will not be seen in public with Kristen--she will cheat on him again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de noviembre de 2012

Éste es en el que dice esperar "no ver a Robert Pattinson en público con Kristen" tras el estreno de la nueva entrega de Crepúsculo. Por pedir, que no quede.

Con la llegada de 2013, Trump hizo suyo el 'año nuevo, vida nueva' y, a excepción de este tweet, dio por zanjado el asunto.

@realDonaldTrump YOU SHOULD BE PRESIDENT FOR SAYING THAT — MEAT BALL's GHOST (@GHOSTofMEATBALL) 17 de octubre de 2012

Aquí una respuesta al primero de los tweets. "DEBERÍAS SER PRESIDENTE POR DECIR ESO", twiteaba un usuario en 2012, cuando Trump todavía no se había postulado como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

@Slane420 @LowkeyProphet I DIDNT MEAN TO DO THIS TO AMERICA

— MEAT BALL's GHOST (@GHOSTofMEATBALL) 18 de julio de 2016

"NO ME REFERÍA A QUE LE HICIESES ESTO A AMÉRICA", decía el mismo usuario, en julio de 2016.

Al final, la moraleja de toda esta historia sería algo como:

Vigila.

Esa.

Boca.