'Kingsman y el Círculo de Oro': la claudicación del chav

En un momento de Austin Powers: La espía que me achuchó, la agente Felicity (Heather Graham) tiene que colocar un localizador al esbirro del Dr. Maligno (Mike Myers) llamado Gordo Cabrón (Mike Myers). Para hacerlo, se ve obligada (uno) a acostarse con él y (dos) a introducirle el localizador vía rectal.

“¡Oh!”, le dice Gordo Cabrón tras la estimulación de esfínter. “¡Esta chica quiere guerra!”.

Dos décadas después de que aquella escena se rodase, Kingsman y el Círculo de Oro nos ofrece, de forma involuntaria, un eco de la misma: en un instante del film, Eggsy (Taron Egerton) tiene que colocar un localizador a la novia de uno de los secuaces de Poppy (Julianne Moore).

Se lo colocará (uno) mientras se acuesta con ella y (dos) vía vaginal.

¿Qué ha pasado para que la secuela de Kingsman Servicio Secreto, una elegante película de espías cuya base de operaciones es, joder, una sastrería, haya terminado adoptando la sensibilidad de las spoof movies a lo Aterriza Como Puedas? Quizás sea precisamente por cómo esta secuela ha relocalizado la acción de la franquicia: de sus Islas Británicas naturales, Kingsman y el Círculo de Oro ha trasladado sus personajes y acción a (escupe tabaco) Estados Unidos.

Y todos sabemos lo que pasa en estos casos: "Tiene gracia esa mentalidad británica de salir al extranjero a liarla, ¿no es cierto?”, escribía Steve Jones en Lonely Boy.

“Supongo que viene de los días del Imperio".

La sinopsis es Kingsman y el Círculo de Oro es de servilleta: villana de de opereta amenaza con matar a cientos y los chicos buenos tienen que salvar el día. A partir de ahí, matices: la estrella del narcotráfico que interpreta Julianne Moore, por ejemplo, es una némesis bárbara, y lo es en el sentido más amplio del término. ¿El Presidente de Estados Unidos al que da vida Bruce Greenwood? Un cabrón tan inhumano que haría palidecer al mismísimo Trump.

Para enfrentarse a ellos, de nuevo, es Eggsy quién tiene que ponerse al frente. El carismático chav que conocimos en la primera parte, aquél gamberro de clase obrera, es ya un Agente Kingsman de pleno derecho: en la escena que abre la película, una brutal pelea a muerte que tiene lugar en el interior de un taxi en marcha, el personaje demuestra haber dejado atrás su amateurismo en lo que a dar y recibir hostias se refiere.

Eggsy se ha desclasado, abrazando la clausa Kingsman a la vez que traiciona sus orígenes

El cambio de filo-delincuente callejero a espía jamesbondiano no solo es técnico: Eggsy ahora prefiere el traje entallado al polo Fred Perry; prefiere hacer Facetimes con su novia pija a emborracharse con sus amigos. En otras palabras: Eggsy se ha desclasado, abrazando la clausa Kingsman a la vez que traiciona sus orígenes –unos orígenes cuyas raíces se regaron con pintas de Guinness, gorras de cuadros y broncas a la puerta del pub.

Y es que el protagonista de Kingsman siempre ha sido un alter ego de su creador Mark Millar. El guionista de cómics británico también se granjeo, durante los good old days, fama como chav borrachuzo con gusto por la gresca: convirtió a Superman en comunista, rebooteo a Jesucristo para convertirlo en un botellonero, y humilló a supervillanos revelando el tamaño de sus penes.

Ahora, convertido en el enfant terrible de Hollywood gracias a licencias como Kick-Ass y con Netflix dispuesta a adaptar todas sus creaciones, Millar se ha aclimatado: aquel punk que, en declaraciones a Wizard Magazine, decía estar introduciéndose en el sistema americano “para joderlo desde dentro”, ha terminando pasando a formar parte de las mismas filas que combatía.

Esa tensión USA/UK, que se da en el fuero interno del creador, la película la manifiesta con los personajes de la Agencia Statesman: los espía-cowboys interpretados por Pedro Pascal, Jeff Bridges y Channing Tatum son un intento de ridiculizar al american patriot. Lástima o no, dicho intento se ejecuta en vano, demostrando hacia dónde –y hasta qué punto– se ha polarizada Millar.

El resbalón, cabe decir, no es solo suyo: Matthew Vaughn, director del largo, da su primer traspié en diez años –solo Stardust puede compararse con esta segunda Kingsman a nivel de desangelo. Desaparecido el factor sorpresa que nos hizo ovacionar la primera parte – Kingsman Servicio Secreto es, probablemente, la mejor buddy movie desde Men In Black–, esta secuela quedaba mucho más expuesta y, por extensión, también lo hacían sus costuras y remiendos.

¿Qué hay tras esas puntadas? Una banda sonora más clásica, donde un remix de My Generation sustituye al macarreo disco de Give It Up; un discurso pro-narcóticos envuelto en retórica family friendly; también, una equiparación del asesinato a la industria cárnica. No, a Kingsman y el Círculo de Oro no le falta valentía: le falta saber qué hacer con la que tiene.

Mientras se decide, y por ello hay que brindar, Kingsman y el Círculo de Oro nos deja momentos de chaladura beyond the trash, y casi todos protagonizados por Elton John. Secuestrado por Julianne Moore para su uso y disfrute, el cameo del sir británico no se limita a cuatro escenas con él tocando el piano: en la película, el divo pop maldice, viste traje de plumas y, a la vez, propina patadas voladoras. Su mera comparecencia en Kingsman y el Círculo de Oro es suficiente para adscribir el film a un nuevo género.

Porque, ¿podemos hablar ya del post-spoof?