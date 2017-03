Kendrick Lamar comparte canción por sorpresa y llama “estúpido” a Donald Trump

Kendrick Lamar ha lanzado The Heart Part 4, un nuevo tema que forma parte de una serie más grande —anteriormente, pudimos escuchar las partes uno, dos y tres que lo preceden.

La canción, ya disponible en Apple Music, Tidal y Spotify, se lanza tras una publicación de Instagram del propio Lamar, en la que el rapero colgó una imagen del ‘4’ en números romanos (IV). Hoy, la cuenta de Instagram de Lamar cuenta exactamente con 0 publicaciones.

La canción aparece el mismo mes en el que Kendrick declaró lo siguiente del que será su próximo disco: “ To Pimp a Butterfly era un trabajo con el que señalaba un problema, pero no es algo que quiera hacer en este punto”, decía el rapero. “Quiero, de alguna manera, volver a mi comunidad y al resto de comunidades en todo el mundo, las que están haciendo el trabajo de base”.

En The Heart Part 4 deja entrever un próximo lanzamiento para el 7 de abril, sin especificar si se tratará o no de su cuarto larga duración. También dedica duras palabras a Trump, llamándole “estúpido” en los versos “Donald Trump is a chump, know how we feel punk”.