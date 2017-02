Kanye West ha hecho cambios en su Twitter, y probablemente no gusten a Trump

Entre el domingo y el lunes de esta semana, Kanye West ha borrado todos los tweets en los que defendía haberse reunido con Donald Trump a finales de 2016.

En diciembre, la impactante imagen de ‘Ye con Trump atendiendo a la prensa en la Trump Tower incendiaba internet, dónde eran mayoría los que le afeaban la conducta al rapero. Como defensa, West publicaba una serie de tweets en los que decía considerar importante “tener comunicación directa con el futuro presidente si lo que queremos son cambios reales” y querer reunirse con Trump para tratar "temas multiculturales".

En otro de los tuits eliminados, el rapero hacía hincapié en su voluntad de detener la escalada de violencia en Chicago, su ciudad natal. Una fuente cercana a West daba pistas sobre este concreto en la CNN: “Encontrar la manera de solucionar la violencia en Chicago ha sido una de las obsesiones de Kanye durante años. En su reunión con Trump, intentó trasladar su preocupación al Presidente para que él y su administración hiciesen de Chicago un lugar seguro de nuevo”.

Fuesen o no buenas las intenciones del rapero, compartir en sus redes una copia de Time Magazine firmada por Trump (“para mi amigo Kanye, gracias”) o afirmar que no votó, pero que, de haberlo hecho, habría optado por Trump, no ayudaron a calmar las aguas de una escena hip hop que no daba crédito ante la actitud de ‘Ye.

Hasta que la pasada semana se publicase Propaganda.

Propaganda es una canción de King Myers abiertamente anti-Trump; u na llamada a impugnar al nuevo Presidente de Estados Unidos y a luchar por la solidaridad con los refugiados, los inmigrantes y los musulmanes.

La canción está producida por Kanye West.

Si al lanzamiento de Propaganda le sumamos el reciente borrado de tweets por parte de Kanye, hay suficientes razones como para elucubrar que la percepción del rapero sobre Trump ha cambiado en las últimas semanas; unas semanas en las que se está demostrando que Trump iba en serio en lo que a sus medidas más reaccionarias se refiere —con el veto musulmán a la cabeza.

¿Se convertirán los gestos de Kanye —eliminar tweets, producir Propaganda— en el primer paso hacia una crítica real y abierta hacia el régimen Trump?