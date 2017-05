Kami, la modelo transexual de Pakistán que lucha contra la discriminación de su país

Kami Sid siempre fue muy femenina. De pequeña, no le dejaban salir mucho a la calle por temor a que la insultaran o repudiaran. Nacida en el seno de una familia de clase media en Pakistán, Kami era el único nombre de chico entre sus seis hermanas. Pero ella nunca sintió que ese nombre masculino se correspondía con su identidad de mujer. A pesar de que su entorno lo entendió y aceptó, el proceso de autoreconocerse como transexual no fue fácil tampoco para ella.

“ Hasta los 19 yo solo creía que era lesbiana”, explica Kami en una entrevista para el The Guardian. “Porque conocía esa palabra”. A sus 26 años, Kami ha ido sorteando las dificultades que entraña una sociedad discriminatoria hasta convertirse en un icono del activismo transgénero en su país. Y también en la primera modelo trans.

Aunque Pakistán puede parecer un lugar algo insólito para el activismo transgénero, lo cierto es que ahí se encuentra una de las comunidades más importantes de personas trans del mundo (los hijras). Un grupo de transexuales que forman parte activa de la comunidad y de la cultura local. Sin embargo, existen muchos estereotipos alrededor de ellos que provocan que comúnmente, y especialmente en los últimos años, sean uno de los grupos más marginados y vulnerables.

Very excited to have Kami Sid - Pakistan's first transgender model #TEDxFCCollege pic.twitter.com/SvSelSiEed