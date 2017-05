Justin Trudeau se reunió con el PM irlandés llevando calcetines de 'Star Wars'

Desde que se convirtiera en Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau llena más portadas por su físico y sus guiños que por sus políticas. Ayer mismo, durante una reunión con Enda Kenny, su homólogo irándés, volvió a hacerlo. A nadie le importaba lo que se dijeran uno y otro. Todos estaban absortos en los calcetines de Trudeau.

R2-D2 y C-3PO, los robots que acompañan a los protagonistas de Star Wars, fueron los invitados especiales al acto.

Justin Trudeau se puso esos calcetines en conmemoración del Día Internacional de Star Wars, celebrado el 4 de mayo por el juego de palabras en inglés “May the 4th be with you”. Para que no pasaran desapercibidos, los subió a las redes a través de su Instagram Stories y de su Twitter. Sin duda, buscando un reclamo por una acción que sabría que iba a gustar.

"Estos son los calcetines que estabas buscando".

Pronto los seguidores de la franquicia le siguieron el rollo. Y demostró, una vez más, que hoy en día no cuenta tanto las reformas que quieras aplicar como encajar con los gustos del electorado.

Seriously, I challenge all other leaders to be as cool as @JustinTrudeau https://t.co/qv1B2tHmQW — Drew Shulman (@BoxlessThought) 4 de mayo de 2017

"En serio, desafío a todos los líderes a ser tan cools como Justin Trudeau".

@JustinTrudeau Can you please just adopt the US and save us all? — Carrie Lynne ✿ (@CarrieLynne2323) 4 de mayo de 2017

"Por favor, ¿puedes adoptar los Estados Unidos y salvarnos a todos?"

"Sálvanos, Obi Wan-Trudeau, ¡eres nuestra única esperanza! - Firmado por todos los EEUU".

[Vía Mashable ]