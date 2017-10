Justin Bieber se ha tatuado el torso entero y el resultado es un poco inquietante

Arte Playground

Que Justin Bieber ya no es el niño bueno de My World era un hecho desde 2015. Purpose lo cambió todo, y no solo en lo musical: el flequillo catequista de Bieber dio paso a una faceta adolescente malota, donde reinaban el abdominal y el tatuaje.

De la misma forma que Purpose ha tenido, desde 2015, relanzamientos en forma de versiones deluxe, la imagen de su autor mutaba y se envilecía a un ritmo parejo; mes a mes. Desde sus burlas y desaires al público hispano, hasta sus atropellos a paparazzis, el 'grim and gritty' de Bieber también ha ido creciendo a lo largo de los dos últimos años.

¿Su paroxismo? Tatuarse el torso de arriba abajo.

Con un barroquismo que recuerda a los tatuajes con los que los yakuzas japoneses cubren su espalda, la ilustración con la que Bieber ha decidido decorar su torso apenas da oxígeno a medio palmo de piel –solo los pezones se han librado de la cobertura en tinta negra.

Este vídeo abunda en el desastre y su magnitud.

¿Es gospel eso que suena en el vídeo? Es gospel eso que suena en el vídeo. Como detalle, no es menor: Bieber lleva comportándose de forma errática desde que cancelase su gira el pasado verano, y muchos medios han elucubrado con el hecho de que, tras todos estos bandazos, podría haber una más que probable conversión religiosa.

Su amistad pública con el pastor de la Iglesia Hillsong Carl Lentz no ha hecho más que alimentar esos rumores.

De acuerdo: el torso de Justin Bieber ahora parece una portada de Dream Theater; pero, quizás y a cambio, la Iglesia Católica haya ganado su activo pop más importante desde la conversión de Prince. Ojalá un cameo de Bieber en la segunda temporada de The Young Pope. Ojalá Sorry como hilo musical en los confesionarios.

Ojalá, por favor, un disco de electro-gospel producido por Diplo.