Esta es la razón que Bieber le ha dado a sus fans para explicar el fin de su gira

Getty Images

“Quería equilibrar mi mente, mi corazón y mi alma”, escribe Justin Bieber, en un comunicado publicado en Instagram, en el que da explicaciones sobre por qué canceló los 14 últimos conciertos de su gira mundial Purpose.

El cantante, que dice haberse tomado un break para “descansar y relajarse”, asegura en el comunicado que la amargura, los celos y el miedo han terminado guiando su vida –algo, claro, que está buscando revertir. “Si hago esta parada es porque quiero estar equilibrado”, dice, “para ser el hombre que querría ser, el marido que eventualmente querría ser, el padre que querría ser”.

“Aprender mientras creces nunca ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me hace seguir adelante. Mis inseguridades, muchas veces, arruinaban lo mejor de mí, dejando que mis rupturas dictasen la forma en la que trataba a la gente”, añadía. “Pero no pienso dejar que mis errores me avergüencen, sino que prefiero aprender de ellos y que me ayuden a crecer”.

El cantante terminaba disculpándose, también, por sus faltas gramaticales, a la vez que puntualizaba: “¡Creo que hay algo bello en las imperfecciones!”.