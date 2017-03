Llega el primer tráiler oficial de 'Justice League'

Dependiendo de la imagen promocional que caces —esto es, la más reciente o alguna de las antiguas—, verás a una Justice League compuesta por 5 o 6 superhéroes. Parece que Warner Bros. prefiere alimentar la especulación alrededor de una de las preguntas que más se hacen los fans del universo DC Comics: ¿estará o no estará Superman en la Liga?

Cabe recordar que el film está pensado como la quinta entrega del Universo Extendido de DC. Es decir, la acción transcurre meses después de los eventos que reflejó Batman vs Superman. Y allí el superhéroe de la capa roja muere. Se sacrifica para salvar al mundo. Aunque también es cierto que en el entierro de Clark Kent la tierra sobre la tapa del ataúd comienza a levitar... así que ya se verá en qué punto de la película reaparece.

De momento, tras el extended tráiler estrenado el mes pasado, llega el primer tráiler oficial, bien repleto de épica, superpoderes y acción.

Os recordamos, por si a alguien le hiciera falta, la sinopsis oficial de Justice League:

“Empujados por su recuperada fe en la humanidad e inspirados por el acto de sacrificio altruista de Superman, Bruce Wayne recluta la ayuda de su nueva aliada, Diana Prince, para enfrentarse a un enemigo aún más poderoso. Juntos, Batman y Wonder Woman trabajarán de forma rápida para reclutar a un equipo de metahumanos con el que enfrentarse a esa nueva amenaza. Pero pese a la formación de esa liga de superhéroes sin precendentes —Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash—, puede que sea demasiado tarde para la salvación del planeta de un asalto de proporciones catastróficas”.

Detrás de la amenaza están el supervillano Steppenwolf y sus parademonios, que viajan a la Tierra para adueñarse de tres Cajas Madre. Ellos son el enemigo a vencer.

La película llegará a los cines en noviembre de este año. Entonces veremos si Zack Snyder consigue que el Universo DC Comics luzca de forma convincente en su traslación a la gran pantalla. Por una vez.