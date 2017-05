El polémico tuit de la Policía Nacional que ha indignado a los cineastas españoles

Vía Getty

El pasado miércoles salió a la luz que los subtítulos descargados ilegalmente son muy susceptibles a ser hackeados. Al ser detectados como notas de texto, los antivirus no suelen activarse, de modo que se crea una vía rápida y fácil para que actúen los malwares.

La noticia llegó hasta los oídos de la Policía Nacional Española. Y, como acostumbran a hacer en su Twitter oficial, lanzaron un mensaje de advertencia a los usuarios:

Lejos de de poner el foco en el delito que supone descargarse productos culturales pirateados, advirtieron sobre mantener los programas actualizados para no dar vía libre a los hackers.

Rápidamente, los cineastas españoles se quejaron sobre lo ocurrido. El primero en hacerlo fue Juan Antonio Bayona, director de Un monstruo viene a verme y Lo Imposible:

Junto a él, actores como Javier Cámara (The Young Pope, Narcos) y Eduardo Casanova (Pieles) se sumaron a la protesta:

¡ De Puta madre @policia !Cuidado no os entre un virus en el ordenador pero... por lo de ROBAR películas no os preocupéis!!! https://t.co/448DrAoXVi

Finalmente, la Policía Nacional ha retirado el tweet de la polémica y lo ha reemplazado por el siguiente:

No obstante, esta no es la única polémica que ha protagonizado la cuenta oficial de la policía. Antes, ya se les tachó de machismo por el siguiente mensaje:

También se le ha acusado de culpabilizar a las víctimas de sextorsión:

Hoy es el amor de tu vida y mañana, si te he visto no me acuerdo... Piensa dos veces el enviar una foto subidita de tono. Evita #sextorsión pic.twitter.com/uE2QtlbpHp