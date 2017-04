La broma que Jonny Greenwood le gastó a Thom Yorke en pleno concierto de Radiohead

Getty Images

Radiohead, que este año eran uno de los grupos cabeza de cartel en Coachella, tuvieron uno de los directos más accidentado del festival. La banda de Thom Yorke se vio obligada a parar su concierto debido a problemas técnicos: el sonido empezó a fallar, afectando a los altavoces del escenario, así como al audio del vídeo en streaming.

“Otra vez esos putos aliens”, bromeó Yorke con el público este fin de semana.

Días después, la banda daría un concierto en Berkley, en el que (horror) volvieron a presentarse dificultades y errores técnicos. Cuando interpretaban el tema Give up the ghost, Thom se dio cuenta de que algo no iba bien en el escenario.

“Oh, mierda”, se le oyó decir por el micro.

De repente, el “mierda” de Yorke empezó a repetirse, en loop, mientras el público estallaba en carcajadas con cada, eso, “mierda”. Al final, a Yorke también le daba un ataque de risa, teniendo que parar de tocar. ¿La culpa de todo esto? Échasela a Jonny Greenwood.

Greenwood, otro miembro insigne de Radiohead, sampleó el “oh, mierda” de Yorke durante el concierto, siendo el responsable último de que la palabra malsonante sonase una y otra vez, como alivió cómico a los problemas técnicos que estaban experimentando.

Radiohead podrán gustar más o menos, pero llevan los suficientes años dando conciertos —con sus respectivos fallos— como para poder enfrentarse a inclemencias de este tipo con la clase y con el humor de los que hicieron gala en Berkley.