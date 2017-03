El drástico cambio de aspecto físico de Johnny Depp en solo dos meses

Atrás quedan los días en los que Johnny Depp era el mayor rompecorazones de Hollywood. El actor de Eduardo Manostijeras se ha dejado ver en la fiesta de cumpleaños de Lady Gaga con una imagen muy desmejorada. Ni su boina ni sus gafas de sol consiguen disimular un rostro que nada tiene que ver con el del joven de Cry Baby:

Johnny Depp looks frail and much thinner as he steps out for Lady Gaga's birthday bash https://t.co/Zhar3q5CRf pic.twitter.com/ByxqjXv37c