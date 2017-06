Se acababa la esperanza... pero John Maus ha reaparecido cuando más lo necesitábamos

Desde 2011, cuando su álbum We Must Become The Pitiless Censors of Ourselves fue lanzado, John Maus había mantenido un perfil bajo. Basta consultar su cuenta de Twitter para comprobar que, en los últimos tres años, el artista avant-pop había publicado poco menos que cinco mensajes; el último de ellos, con fecha de esta misma semana, fue motivo de alegría para todos sus fans.

Sí: John Maus está de vuelta. Y aunque no hay ningún nuevo trabajo a la vista, el artista ha anunciado su primera gira en mucho tiempo. En principio, ésta se reducirá a directos en distintos puntos de Estados Unidos: Maus visitará ciudades como Providence, Boston o Cleveland, y lo hará durante los meses de agosto y septiembre de este mismo año.

Maus, sus sintetizadores vintage, sus letras crípticas plagadas de referencias filosóficas, han vuelto cuando más los necesitábamos. Si movimientos como el fashwave están intentando acaparar la música synth para promover ideas fascistoides, la ética y la estética de alguien como Maus son, ahora mismo, imprescindibles para luchar contra el trumpismo y lacras similares.

Debido al laconismo del artista avant-pop, es difícil elucubrar si sus planes para este año se reducirán a esta gira, si anunciará más fechas en los próximos días o si, soñemos despiertos, nos sorprenderá con nuevo material más pronto que tarde. Keep pushing on, John.