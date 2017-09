La extraña y triste entrevista de Jim Carrey en la semana de la moda de Nueva York

Getty Images

“Estoy bien, pero nada de esto tiene sentido”, le decía Jim Carrey a una reportera de E!News. “Quería ir al evento más irrelevante posible”, continuaba, “y tienes que admitir que éste lo es”.

Durante su paso por la New York Fashion Week, el actor de Ace Ventura tuvo un momento existencialista de lo más desconcertante; por momentos, incluso parecía reivindicativo, diciendo no creer en conceptos como “iconos” o “famosos”.

“Esto”, dijo del evento al que había sido invitado, “me parece una absoluta pérdida de tiempo”.

La reportera de E!News, que intentó reconducir la entrevista en varias ocasiones, dudó de su propia existencia durante los extrañísimos dos minutos que duró su encuentro con Carrey. “No creo que tú existas”, le dice el actor. “Solo eres una fragancia que recorre el aire”.

Cuando la periodista intenta ponerle los pies en el suelo al intérprete, señalándole las prendas que éste ha elegido para la ocasión –un traje de Tom Ford–, Carrey vuelve a la carga. “Yo no me vestido”, le contesta. “No existe un 'yo' como tal”.

Jim Carrey dejó otras perlas: definió a los humanos como “campos de energía”, dijo que el mundo que vemos a través de los medios “no es el nuestro” y, en definitiva, “que no somos importantes”.

Pocos días antes de su paso por la New York Fashion Week, Carrey ya protagonizó otro episodio inquietante durante una larga entrevista con Michael Moore. “Todos tenemos tanto miedo al río de lágrimas”, le dijo al documentalista. “Yo lo he cruzado y, créeme, uno no sobrevive a eso”.

Durante la entrevista con Moore, Carrey habló abiertamente sobre su depresión, una enfermedad con la que ha venido enfrentándose durante años, y de la que tuvo un repunte en 2015, cuando su ex-pareja Cathriona White se suicidó. Desde entonces, el actor mantiene una batalla legal con la familia de White.

Quizás la primera pregunta que le lanza la reportera de E!News – “¿Necesitas acompañante para la fiesta?”– hiciera aflorar algunos demonios antiguos y presentes en la vida del actor.

El vídeo, pese a provocar cierta tristeza, recuerda a un monólogo del desaparecido comediante Bill Hicks. “¿Por qué nunca hay noticias positivas relacionadas con el LSD? Hoy, un joven que tomó ácido se dio cuenta de que toda materia es meramente energía condensada a una vibración lenta. Que todos somos una conciencia experimentándose a sí misma. Que la muerte no existe, la vida es sólo un sueño y somos la imaginación de nosotros mismos”.

“Y ahora viene Tom, con la información del tiempo”.