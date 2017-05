Jessica Chastain critica las películas de Cannes por su representación de las mujeres

Jessica Chastain ha visto 20 películas en 10 días como miembro del jurado en el marco del Festival de Cannes. Y lo que ha visto no le ha gustado. La actriz ha asegurado que se ha sentido “molesta” al comprobar la representación que se hace de los personajes femeninos.

“Lo que he aprendido de esta experiencia es cómo el mundo ve a las mujeres”, afirmó Chastain en rueda de prensa. La actriz ha compartido mesa de jurado, presidida por Pedro Almodóvar, junto a otras mujeres como Maren Ade o Agnes Jaoui.

La actriz se ha mostrado “ sorprendida” con las representaciones de personajes femeninas con las que se ha encontrado, exceptuando, dice, “algunas excepciones”. Una de esas es Seducción, el filme con el que Sofia Coppola se ha alzado como Mejor Directora. Es la segunda mujer en ganar este premio en Cannes. La primera mujer fue Yuliva Solntseva en 1961 por su película The Story of the Flaming Years. Chastain también ha aprovechado su visibilidad para reclamar a más cineastas en el festival para que puedan aportar un punto de vista femenino distinto al que ha visto. “Las mujeres también somos proactivas, no solo reaccionamos a las cosas que pasan alrededor de los hombres”.