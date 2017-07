Jay-Z dice que su matrimonio con Beyoncé “no estaba al 100% construido sobre sentimientos verdaderos”

Getty Images

Pocos días después de que Footnotes for the Story of O.J. fuese compartido por Jay-Z, llega el turno de Footnotes for 4:44. La misión de la pieza es la misma: ampliar y matizar lo dicho en una canción concreta de su último álbum –en este caso, se trata de 4:44, el tema que da nombre al disco. Esta canción, en la que Jay-Z se disculpa con su mujer por haberle sido infiel, ha sido una de las que más están dando que hablar desde el lanzamiento del álbum.

Footnotes for 4:44 rema en el mismo sentido: en el vídeo, Jay-Z y otros artistas afroamericanos –de Chris Rock a Will Smith, pasando por Kendrick Lamar o Meek Mill– discuten sobre masculinidades tóxicas y cómo éstas torpedean sus relaciones.

“La realidad es ésta: levantamos una mansión enorme y preciosa sobre una relación que no estaba al 100% construida sobre sentimientos verdaderos, y todo empezó a tambalearse”. Jay-Z se expresaba así sobre lo que había sido su matrimonio con Beyoncé, y añadía: “Cuando las cosas tomaron dimensión pública, llegamos a un punto en el que nos vimos obligados a tirar esa mansión abajo y empezar de nuevo”.

“Es la cosa más dura por la que he tenido que pasar nunca”.

Jay-Z dice que luchar por su matrimonio le ha dejado más secuelas que crecer en Marcy Projects; que haber sido tiroteado. En Footnotes for 4:44 recuerda un momento en el que, estando de vacaciones con Beyoncé, le tuvo que suplicar que no se fuera. “¿Qué acaba de ocurrir? ¿Le acababa de decir 'no te marches'? Todo aquello era nuevo para mí”.

El rapero, asegura, le puso 4:44 a Beyoncé antes que a nadie, y la escucha “no puede negarse que fue incómoda, porque lo fue”. Ahora, Jay-Z parece querer restar todo lo falso de su matrimonio “para que éste funcione por fin”. Y también para que Solange, hermanísima de Beyoncé, no le vuelva a patear el culo en un ascensor.

Parece que el “I'm never gonna treat you like I should (Jamás volveré a tratarte como lo hice)” de 4:44 es toda una declaración de intenciones por parte de Jay-Z. Pero, ¿será capaz el rapero de cumplir su palabra esta vez?